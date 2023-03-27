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۷ فروردین ۱۴۰۲، ۲۱:۵۱

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

بازدید ۳۹ هزار گردشگر از جاذبه‌های گردشگری نهاوند

بازدید ۳۹ هزار گردشگر از جاذبه‌های گردشگری نهاوند

همدان-سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نهاوند گفت: از ابتدای تعطیلات نوروزی تاکنون ۳۹ هزار گردشگر و مسافر از مراکز گردشگری و جاذبه‌های دیدنی شهرستان نهاوند بازدید کردند.

محمد احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بیشترین بازدید مسافران نوروزی از مراکز گردشگری نهاوند به ترتیب از اماکن سراب گیان، سراب گاماسیاب، سراب فارسبان، بام نهاوند و موزه‌های تاریخی سطح شهرستان نهاوند بوده است.

سرپرست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نهاوند افزود: از ابتدای تعطیلات ۸۰۰ نفر از مسافران در مدارس، کمپ‌های اسکان موقت، اقامتگاه‌های بومگردی، هتل و مهمان پذیرها مورد پذیرش اسکان یافتند.

وی با بیان اینکه تعداد زیادی از مسافران نوروزی نیز در منازل اقوام و بستگان خود ساکن بودند افزود: در ایام تعطیلات کار نظارت بر وضعیت بهداشتی و تأمین امنیت مراکز گردشگری به منظور ارائه خدمات مطلوب با همکاری دستگاه‌های مسئول در حال انجام است.

کد مطلب 5741729

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