محمد احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بیشترین بازدید مسافران نوروزی از مراکز گردشگری نهاوند به ترتیب از اماکن سراب گیان، سراب گاماسیاب، سراب فارسبان، بام نهاوند و موزههای تاریخی سطح شهرستان نهاوند بوده است.
سرپرست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نهاوند افزود: از ابتدای تعطیلات ۸۰۰ نفر از مسافران در مدارس، کمپهای اسکان موقت، اقامتگاههای بومگردی، هتل و مهمان پذیرها مورد پذیرش اسکان یافتند.
وی با بیان اینکه تعداد زیادی از مسافران نوروزی نیز در منازل اقوام و بستگان خود ساکن بودند افزود: در ایام تعطیلات کار نظارت بر وضعیت بهداشتی و تأمین امنیت مراکز گردشگری به منظور ارائه خدمات مطلوب با همکاری دستگاههای مسئول در حال انجام است.
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