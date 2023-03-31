پذیرش ۱۶۰۰ مسافر در ستاد اسکان فرهنگیان ملایر

مهدی عابدینی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای نوروز تاکنون پذیرش مسافران نوروزی در مراکز اسکان فرهنگیان شهرستان ملایر ۴۵۸ خانوار بوده است.

وی افزود: تعداد میهمانان پذیرش شده تا پیش از ظهر امروز -پنجشنبه دهم فروردین ۱۴۷۲ مسافر در مراکز ستاد اسکان در قالب ۴۱۳ خانوار بوده است.

مدیر آموزش و پرورش ملایر در ادامه صحبت‌های خود تشریح کرد: به این ترتیب در مجموع، از مورخ ۲۷ اسفندماه ۱۴۰۱ که نخستین روز فعالیت ستادهای اسکان فرهنگیان در ملایر بوده است، ۲۱۴۳ نفر روز میهمان مراکز ستاد اسکان در شهر جهانی انگور و پایتخت مبل منبت ایران زمین شده‌اند.

وی با بیان اینکه همچنین تعداد میهمانان فرهنگی پذیرش شده در مراکز رفاهی ۱۳۰ مسافر در قالب ۴۵ خانوار بوده است، خاطرنشان کرد: در مجموع میهمانان ستاد اسکان آموزش و پرورش شهرستان ملایر در ۶ آموزشگاه به تعداد ۴۸ اتاق (کلاس درس) و ۱۵ سوئیت در مرکز رفاهی زنده یاد اکبری اسکان و پذیرایی می‌شوند.

عابدینی نیا گفت: تعداد میهمانان فرهنگی شاغل و بازنشسته، کارمند و شغل آزاد در مراکز ستاد اسکان و مرکز رفاهی زنده یاد اکبری، ۱۶۰۲ مسافر در قالب ۴۵۸ خانوار بوده است.