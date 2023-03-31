بایدن: نظری درباره جرائم ترامپ ندارم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رئیس جمهور آمریکا از اظهارنظر در خصوص اعلام جرم کیفری علیه سلف خود خودداری کرد.

بنا به گزارش‌های خبری از کاخ سفید، «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا امروز جمعه از ارائه هرگونه اظهارنظر در مورد کیفرخواست «دونالد ترامپ» رئیس جمهور سابق آمریکا امتناع کرد.

رئیس جمهور آمریکا در جمع خبرنگاران در کاخ سفید اعلام کرد: من هیچ نظری در مورد ترامپ ندارم.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه آیا از اعتراضات ناشی از اعلام جرم علیه ترامپ نگران است یا خیر، گفت: نه. من در مورد کیفرخواست ترامپ صحبت نمی‌کنم.

دادگاه منهتن نیویورک، رئیس جمهور سابق آمریکا را به جرم پرداخت حق‌السکوت متهم کرده و گفته می‌شود طی روزهای آینده کیفرخواست اعلام می‌گردد.

منابع آگاه به «CNN» گزارش دادند که وکلای دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق، از سوی دفتر دادستانی منطقه منهتن مطلع شده‌اند که هیئت منصفه به کیفرخواست او رأی داده است.

در همین ارتباط، روزنامه «نیویورک تایمز» نیز به نقل از منابع مطلع نوشت که احتمالاً طی روزهای آینده کیفرخواست علیه ترامپ اعلام می‌شود.

وکیل شخصی رئیس جمهور سابق آمریکا با تأیید اعلام جرم دادگاه منهتن علیه ترامپ، گفت که این اتهام رسماً به آنها ابلاغ شده است.