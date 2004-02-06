دبيركل جنبش اعتدال اسلامي: با بيانات مقام معظم رهبري بحث استعفاي مسئولين منتفي است

دبيركل جنبش اعتدال اسلامي در گفتگو با خبرنگار سياسي مهر، با اشاره به اينكه كشور براي اداره در قالب قانون اساسي دو وضعيت دارد گفت: يك وضعيت عادي است و ديگري شرايط فوق العاده است كه در اين شرايط نهادهاي قانوني نمي توانند آن را حل كنند و وقتي در آن دخالت مي كنند مشكلات بيشتر مي شود كه در چنين وضعيتي نقشي كه درقانون اساسي براي رهبري قائل شده است وارد شدن در اين موضوعات و گشودن وضعيت پيچيده وگره هاست.

وي اضافه كرد: بيانات مقام معظم رهبري در قضيه انتخابات از مصاديق شرايط غير طبيعي در مديريت كشور بود كه ايشان بر اساس وظايفشان در قانون اساسي يك حكم حكومتي دادند و وضعيت را حل كردند البته پيش از اين هم ايشان اعلام كرده بودند كه نهادهاي قانوني كارخود را انجام مي دهند و وقتي درغالب نهادهاي قانوني مشكل حل نشد در آن زمان رهبري دخالت خواهند كرد.

عيوضي گفت: در وضعيت كنوني مباحثي كه پيش از اين در باب استعفاي مسئولين مربوطه بود با اين دخالت منتفي است چون ايشان اين نحوه برخورد را خلاف شرع و هم خيانت به كشور تلقي كردند كه وضعيت با آن چيزي كه قبل از صحبتهاي رهبري بود شرايط متفاوتي را هم براي كساني كه چنين راهكاري را براي ورود به قضيه داشتند وهم از ناحيه كساني كه مخاطب عام هستند و ناظر اين صحنه بودند به وجود آورد.

وي درخصوص آينده حضور احزاب در انتخابات مجلس هفتم پس از بيانات مقام معظم رهبري گفت: تكليف مسئولين و كساني كه مسندهاي حكومتي دارند در برابر اظهارات مقام معظم رهبري با گروهها و جريانات سياسي متفاوت است ضمن اينكه ظاهرا آقاياني كه نمي خواهند در انتخابات حضور داشته باشند در واقع شانس موفقيت خود را يك چنين شگردهاي سياسي مي جستند يعني فكر مي كردند كه پايگاه اجتماعيشان به دليل اينكه پيش از اين قاطعانه موضع نگرفته اند را از دست داده اند بنابراين ازاول مباحثي كه تحت عنوان عدم شركت از سوي برخي گروهها مطرح مي شد براي اين بود كه بتوانند پايگاه اجتماعيشان را بازيابي كنند نه بحث حضورشان در انتخابات.

دبيركل جنبش اعتدال اسلامي گفت: طيف دوم خرداد نمي تواند به يك موضع واحدي برسد يعني وزن گروههاي دوم خرداد نسبت به سالهاي قبل تغيير كرده و اينكه يك گروه و يا چند گروه در اين جبهه اعلام كنند كه شركت نمي كنند تاثيري در كليت جريان اين طيف باقي نمي گذارد ضمن اينكه در اين طيف گروههايي هم هستند كه علي رغم اعتراضاتي كه دارند در شرايط كنوني وارد ميدان مبارزات انتخاباتي خواهند شد.

وي اضافه كرد: بين وزن اجتماعي دوم خرداديها و ادعاهايشان انطباقي وجود ندارد، يك زماني قبل از 9 اسفند 78 اين گروهها وزن اجتماعي بالايي داشتند و اين مواضع در افكار عمومي تاثيرگذاري خود را داشت حالا اين مواضع تاثيرگذاري سابق خود را ندارد و اينها دير يا زود بايد بپذيرند كه نوع مديريت سياسي آنها در كشور باعث شده كه گروههاي مختلف اجتماعي از آنها دوري كنند.

عيوضي با اشاره به اينكه شرايط ايجاد شده حال حاضر انتخابات وضعيت مطلوبي نيست گفت: ما تاييد صلاحيتها و تحريمها را مطلوب نمي دانيم و انتخابات مي توانست در فضايي بهتر از اين برگزار شود و فكر مي كنم پايگاه اجتماعي اگر باشد و آن پايگاه در انتخابات حاضر شود مي تواند از ميان كانديداهاي مختلف موجود گزينه هاي جايگزين را انتخاب كند و حمايت كند.

دبيركل جنبش اعتدال اسلامي تصريح كرد: مشكل طيف دوم خرداد تاييد يا عدم تاييد كانديداهايشان نيست بلكه مشكل اين است كه پايگاه اجتماعيشان را از دست داده اند.