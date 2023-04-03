به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پارسیان با بیان اینکه بازدیدکنندگان امسال رکورد آمار بازدید سال گذشته را زدند، بیان کرد: در تعطیلات نوروزی امسال ۲۷۲ هزار و ۱۵۸ گردشگر در ایستگاه‌های گردشگری مستقر در اراضی عباس‌آباد راهنمایی و هدایت شدند.

مدیر روابط عمومی و بین الملل منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد ادامه داد: از روز دوم فروردین که برنامه تورهای گردشگری برگزار شده است، هزار و ۹۰۲ تور پیاده و دو هزار و ۸۷۸ تور گردشگری به وسیله خودرو برقی انجام شده که ۲۱ هزار و ۵۸۶ نفر در این تورها شرکت کردند.

وی عنوان کرد: دو هزار و ۷۹۶ نفر نیز از موزه و کتابخانه نادر ابراهیمی (نویسنده، مترجم و فیلمساز معاصر) واقع در خانه شعر و ادبیات و دو هزار و ۷۶۰ نفر از آسمان نمای گنبد مینا بازدید کردند.

پارسیان درباره تعداد بروشور و نقشه‌های توزیع شده در تعطیلات نوروز نیز بیان کرد: در هفت ایستگاه گردشگری مستقر در اراضی عباس‌آباد، دو هزار و ۲۴۶ عدد نقشه و سه هزار و ۹۹۳ عدد بروشور توزیع شده است.

مدیر روابط عمومی و بین الملل اراضی عباس‌آباد گفت: اغلب گردشگران خارجی بازدید کننده از منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد در نوروز ۱۴۰۲ اهل کشورهای، یمن، قطر، چین، روسیه، ایتالیا، کره جنوبی، بلغارستان، افغانستان، هندوستان، عراق و ترکیه بودند.

ایستگاه‌های راهنمای گردشگران نوروز ۱۴۰۲ تحت عنوان «تهران دیدنی» با هدف میزبانی و معرفی بیشتر ظرفیت‌های منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد و پایتخت در هفت نقطه پرتردد و سه مرکز «کتابخانه و موزه نادر ابراهیمی»، «گنبد مینا» و «اقیانوس پارک» از دوم فروردین ماه استقرار پیدا کردند.