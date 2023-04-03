توزیع ۹۴ تن کالاهای اساسی تنظیم بازار در هرسین

سیامک الیاسپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در مجموع ۹۴ تن انواع کالاهای اساسی از شامل برنج، مرغ منجمد، گوشت منجمد گوسفندی و گوساله، گوشت گرم گوسفندی، شکر و پرتقال تنظیم بازار درذشهر هرسین و بخش بیستون توزیع شده است.

وی افزود: ۴۰ پرونده تعزیراتی در پی بازرسی‌های صورت گرفته در ایام نوروز در این شهرستان هرسین تشکیل شده است.

رئیس جهاد کشاورزی هرسین تصریح کرد: در این راستا از ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۱ لغایت چهارم فرودین ۱۴۰۲ ماه حدود ۲۰ گشت نظارتی تشکیل و از اماکن و مراکز توزیع اقلام اساسی بازرسی صورت گرفته است.

الیاسپور بیان کرد: با توجه به نیاز بازار و لزوم تنظیم قیمت‌ها تأمین کالاهای اساسی تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت.