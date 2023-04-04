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۱۵ فروردین ۱۴۰۲، ۱۲:۴۹

آغاز نشست چهارجانبه مسکو درباره تحولات سوریه

آغاز نشست چهارجانبه مسکو درباره تحولات سوریه

نشست چهار جانبه معاونان وزرای امور خارجه ایران، روسیه، ترکیه و سوریه درباره تحولات سوریه با سخنرانی سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در مسکو آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، نشست چهارجانبه معاونان وزرای خارجه سوریه، روسیه، ایران و ترکیه درباره تحولات سوریه امروز چهارشنبه در مهمانسرای وزارت خارجه روسیه در مسکو آغاز شد.

بر اساس این گزارش، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه در افتتاح این نشست که در مقر وزارت خارجه روسیه برگزار می‌شود، سخنرانی کرد.

ریاست هیئت ترکیه را بوراک اکجابار، ریاست هیئت روسیه را میخائیل بوگدانف، ریاست هیئت ایرانی را علی اصغر خاجی و ریاست هیئت سوریه را ایمن سوسان، برعهده دارند.

خبرنگار سانا در مسکو اعلام کرد که هیئت سوریه به ریاست ایمن سوسان معاون وزیر امور خارجه، در این نشست بر روی سه نکته اصلی لزوم پایان دادن به حضور غیرقانونی ترکیه در اراضی سوریه، ضرورت مداخله نکردن در امور داخلی سوریه و مبارزه با تروریسم در همه اشکال آن تمرکز خواهد کرد.

هیأت سوریه روز یکشنبه برای شرکت در نشست چهارجانبه وارد مسکو شد و دیروز دوشنبه در حاشیه این نشست با «میخائیل بوگدانوف» نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه و معاون وزیر امور خارجه این کشور و علی اصغر خاجی دستیار ارشد وزیر امور خارجه ایران در امور ویژه سیاسی رایزنی کرد.

برخی منابع دیپلماتیک اعلام کرده‌اند که مذاکرات مسکو، به منزله مقدمه‌ای برای نشست قریب الوقوع وزرای خارجه ۴ کشور است.

کد مطلب 5746406

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