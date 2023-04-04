۲.۱میلیون تن کالا از گمرکات آذربایجان غربی به خارج کشور صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، خالد جنگجو در این زمینه اظهار کرد: سال گذشته دو میلیون و ۱۱۹ هزار تن کالا از گمرکات استان به کشورهای مختلف صادر شد که ۳۳ درصد بیشتر از سال ۱۴۰۰ بود.

وی ادامه داد: ارزش این میزان کالای صادراتی ۸۶۴ میلیون دلار بود که در مقایسه با سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۰ درصدی رشد داشته است.

جنگجو اظهارکرد: علاوه بر آن، در سال گذشته سه میلیون و ۳۲۶ هزار تن کالای سایر استان‌ها به ارزش سه میلیارد و ۳۳۳ میلیون دلار از گمرکات استان صادر شد که تقریباً مساوی سال ۱۴۰۰ بود.

وی، در خصوص واردات کالا از مبادی آذربایجان غربی در سال گذشته هم گفت: پارسال نزدیک به ۶۱۸ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۵۷ میلیون دلار از مبادی استان وارد کشور شد و این در حالی است که در سال ۱۴۰۰ میزان واردات به استان ۶۳۴ هزار تن به ارزش ۹۳۳ میلیون دلار بود.

ناظر گمرکات آذربایجان غربی یادآور شد: در سال ۱۴۰۰ طبق برآوردهای صورت گرفته یک میلیون و ۵۹۸ هزار تن کالا به ارزش ۷۸۳ میلیون دلار از آذربایجان غربی به کشورهای مختلف صادر شده بود.