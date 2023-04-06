به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، دهها صهیونیست صبح امروز وارد محوطه های مسجدالاقصی شدند.
این یورش شهرکنشینان صهیونیست به مسجدالاقصی در اولین روز عید یهودی موسوم به فصح رخ می دهد.
شهرکنشینان صهیونیست اقدام به پرسه زنی تحریک آمیز و انجام مراسم تلمودی در داخل مسجدالاقصی کردند.
این تحرکات شهرکنشینان در سایه حمایت قوی نظامیان رژیم صهیونیستی رخ میدهد.
این درحالی است که فلسطینیها حضوری قوی در مسجدالاقصی برای خنثی کردن تحرکات صهیونیستها دارند و شب گذشته، نظامیان صهیونیست به سمت فلسطینیها حمله ور شدند.
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