تمام قد در کنار مقاومت هستیم/ آشکار شدن ماهیت دشمن برای سازشکاران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، حزب الله لبنان در بیانیه ای به شدت حملات اشغالگران به محوطههای مسجدالاقصی و ضرب و شتم به نمازگزاران و معتکفین را محکوم کرد.
در بیانیه حزب الله که صبح امروز پنجشنبه منتشر شد، آمده است: حزب الله به شدت اقدام نیروهای اشغالگر اسرائیلی در یورش به محوطه های مسجدالاقصی و حمله به نمازگزاران و معتکفین و ضرب و شتم زنان و مردان در قبله اول مسلمانان و بازداشت صدها نمازگزار و خالی کردن محوطهها برای ورود شهرکنشینان به آن و هتک حرمتش را به شدت محکوم میکند.
در این بیانیه آمده است: آنچه نیروهای اشغالگر انجام میدهند نقض آشکار حرمت مومنان و بیت المقدس و اقدامی علیه مسلمانان و مسیحیان و آزادگان در دنیا و ناقض همه ارزشهای دینی و اخلاقی و انسانی است که کارزار گسترده محکومیت و ابراز انزجار را از سوی همه افراد شریف و آزادگان در دنیا طلب میکند.
حزب الله لبنان بیان کرد: این پیامی آشکار به همه سازشکاران و مروجان عادی سازی درباره ماهیت واقعی این دشمن و اقدامات تروریستی و جنایاتش است.
حزب الله لبنان در بیانیه خود ضمن ابراز همبستگی کامل با ملت و گروههای مقاومت فلسطین، تاکید کرد که در هر گامی که آنها در حمایت از نمازگزاران و مسجدالاقصی و بازدارندگی درباره ادامه تجاوزات و حملات دشمن صهیونیست انجام دهند، در کنارشان قرار دارد.
ساعاتی قبل هم، ایمن الششنیه دبیر کل کمیته های مقاومت فلسطین اعلام کرد: مقاومت فلسطین ساکنان قدس و معتکفین در مسجدالاقصی را در برابر حمله برنامه ریزی شده صهیونیستها تنها نخواهد گذاشت.
وی تاکید کرد: سیف القدس برای دفاع از مسجدالاقصی و شهر قدس همچنان پابرجاست و به دشمن اجازه طرحهای پلیدش داده نخواهد شد.
الششنیه افزود: ما به سران دشمن درباره تحرکاتشان هشدار میدهیم. محافظان در داخل مسجدالاقصی با شجاعت تمام از مسجدالاقصی حمایت خواهند کرد و با طرحهای دشمن به مقابله بر میخیزند.
وی تاکید کرد: محافظان مسجدالاقصی در راستای دفاع از کرامت جهان عرب و اسلام با طرحهای دشمن مقابله میکنند و امت اسلام باید حامی آنها باشد.
دبیر کل کمیتههای مقاومت فلسطین از همه مبارزان در هر مکانی خواست که به یاری مسجدالاقصی بشتابند و ضربات مهلکی به دشمن صهیونیست و شهرکنشینان صهیونیست وارد کنند.
این درحالی است که نظامیان صهیونیست مجدداً به محوطه مسجد الاقصی یورش بردند تا مانع از اعتکاف نمازگزاران در مسجد قبلی شوند. درگیریهایی بین فلسطینیان و نظامیان صهیونیست در محوطه مسجد الاقصی رخ داد.
در پی این یورش، هزاران فلسطینی، در محوطه مسجد الاقصی تجمع کردند تا یورش مجدد نظامیان صهیونیست به مسجد الاقصی را محکوم کنند. نظامیان صهیونیست در پی یورش به مسجد الاقصی، با گلوله پلاستیکی، فلسطینیان را هدف قرار دادند.
نظامیان اسرائیلی مانع از ورود خودروهای اورژانس برای رسیدن به درب ورودی الاسباط در قدس شدند. در همین راستا، نظامیان صهیونیست، تجهیزات بیشتری به محله قدیمی قدس آوردند.
شماری از فلسطینیان در پی این درگیری ها مجروح شدند.
نظر شما