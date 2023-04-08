به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «سابرینا سینگ»، معاون سخنگوی وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) اعلام کرد که واشنگتن همچنان قصد دارد تانک‌های آبرامز را قبل از پایان سال میلادی جاری به دست اوکراین برساند، اگرچه آموزش کار با این تانک‌ها هنوز آغاز نشده است.

سینگ در یک نشست خبری گفت: «آموزش کار با تانک آبرامز برای اوکراینی‌ها شروع نشده است، اما هدف ما این است که تانک‌ها را قبل از پایان سال به اوکراین ارسال کنیم.» همچنین با دریافت اولین تانک پیشرفته آلمانی «لئوپارد» توسط اوکراین، امکانات متقابل روسیه و تانک‌های روسی، موضوع رسانه‌های مهم دنیا شد.

همزمان با اولین سالگرد آغاز جنگ اوکراین در ۲۴ فوریه گذشته، لهستان از تحویل اولین دسته از تانک‌های معروف «لئوپارد ۲» به اوکراین خبر داد، تانک‌هایی که قادر هستند برابر بمب‌های دست‌ساز، مین و موشک از خود محافظت کنند.

در این راستا، «سرگئی ریابکوف»، معاون وزیر امور خارجه روسیه در اوایل سال جاری اعلام کرده بود که تصمیم دولت‌های غربی برای ارائه تانک‌های پیشرفته به اوکراین نشان دهنده یک گام بسیار مخرب است که ممکن است درگیری در اوکراین را تشدید کند. همچنین پیشتر «آناتولی آنتونوف»، سفیر روسیه در واشنگتن در واکنش به احتمال ارسال تانک‌های آبرامزِ آمریکا به اوکراین اعلام کرد این اقدام واشنگتن اقدامی تحریک‌آمیز و مستقیم علیه روسیه است. وی دراین‌باره گفت: «ارسال این تجهیزات به ارتش اوکراین، اقدام تحریک‌آمیز آشکاری علیه روسیه است. اگر تانک‌های آبرامز به ارتش اوکراین تحویل داده شود، ارتش روسیه این تجهیزات را مانند همه تجهیزات دیگر ناتو نابود خواهد کرد.»

تهدید روسیه

مسکو چندین بار، ناتو را به ورود مستقیم به خط مقدم جنگ متهم کرد و به این پیمان درباره عواقب احتمالی هشدار داد. مسکو همچنین توانایی زرادخانه نظامی خود برای شکست قدرتمندترین سلاح‌های غرب را یادآور شد.

مقامات نظامی روسیه با اشاره صریح به سامانه «کورنت»، بر توانایی سامانه‌های موشکی ضد زرهی خود برای مقابله با تانک‌های ناتو تاکید کردند.

سامانه کورنت

کورنت سامانه‌ای متشکل از یک موشک هدایت لیزری به صورت نیمه اتوماتیک است که تیرانداز آن را به سمت هدف نشانه می‌گیرد و قادر است تا زمان اصابت به اهداف مورد نظر، موشک‌های خود را هدایت کند و می‌توان آن را از طریق سکویی روی زمین و یا از روی شانه پرتاب کرد.

موشک سامانه کورنت از طریق یک راهنمای نوری هدایت می‌شود و تیرانداز تا رسیدن این موشک به هدف مورد نظر، به هدایت آن ادامه می‌دهد و در حین پرواز به سمت هدف تا آخرین مرحله، توانایی مانور دادن و حرکت‌های چرخشی را دارد.

یک مهندس روسی متخصص در صادرات سلاح و تجهیزات نظامی با تأیید کارایی و کارآمدی این سیستم می‌گوید که «کورنت» قادر به دستیابی به اصل «شلیک کن و فراموش کن» است، زیرا با احتمال ۹۷ تا ۹۹ درصد، اصابت به هدف را تضمین می‌کند.

بارزترین ویژگی‌های سامانه کورنت به شرح زیر است:

* برد موشک این سامانه حدود ۱۰ کیلومتر در روز و ۸ کیلومتر در شب است.

* استفاده در روز و شب علیه اهداف در حالت‌های مختلف: دراز کشیده، روی زانو، در سنگر و...

* این سامانه، موشک‌های دو سر توخالی را شلیک می‌کند که قادر به نفوذ به زره تا ۱۳۰۰ میلی متر هستند.

* سر موشک را می‌توان به یک بار انفجاری قوی مجهز کرد که می‌تواند جدیدترین انواع تانک‌ها را از فاصله ۱۰ کیلومتری مورد اصابت قرار دهد.

* قابلیت انهدام تانک‌ها، خودروهای زرهی، اسلحه‌های خودکششی، هواپیماها و هلیکوپترهای کم پرواز و همچنین انواع پهپادها را دارد.

* این سامانه می‌تواند بر روی «تایگر-ام»، «تایفون-کا»، «بی ام دی -۴ ام» و دیگر خودروهای زرهی مدرن روسیه که ۱۶ موشک آماده رزم را حمل می‌کنند، نصب شود.

* در صورت نصب بر روی خودروی جنگی، ۴ سامانه می‌توانند به طور همزمان به سمت دو هدف هدایت شوند.

* نفربر زرهی برای تبدیل سامانه به حالت جنگی تنها به ۸ ثانیه زمان نیاز دارد.

کارشناسان امور نظامی معتقدند که موشک کورنت بسیار خطرناک است زیرا ضد زره و استحکامات است و دارای کلاهک انفجاری است و روسیه می‌تواند با استفاده از این سامانه در برابر تانک‌های ناتو صف آرایی کند.