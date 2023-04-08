روسیه: کشته شدن بیش از ۵۰۰ نظامی اوکراین در شبانه روز گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه از کشته شدن شمار دیگری از نیروهای ارتش اوکراین در درگیری‌های شبانه‌روز گذشته خبر داد.

وزارت دفاع روسیه امروز شنبه در گزارش روزانه خود اعلام کرد که ارتش روسیه واحدهای نیروهای مسلح اوکراین را در منطقه خارکف ولوهانسک هدف قرار داد که در نتیجه آن بیش از ۳۰ سرباز اوکراینی کشته شدند و دو خودرو و یک هویتزر دی -۲۰ اوکراین نیز منهدم شدند.

در گزارش وزارت دفاع روسیه آمده است که در درگیری‌ها در منطقه دونتسک، نیروهای روسی، بیش از ۳۷۰ نظامی و مزدور اوکراینی را کشتند و سه خودروی جنگی پیاده نظام، شش خودروی زرهی و سه خودروی دیگر را نابود کردند.

در نتیجه درگیری‌ها در مسیرهای دونتسک جنوبی و زاپروژیا ۵۵ سرباز اوکراینی کشته شدند. همچنین در این منطقه یک خودروی زرهی رزمی و نیز هویتزرهای دی -۲۰ و دی -۳۰ هدف نیروهای روسی قرار گرفتند و منهدم شدند.

بنا به اعلام وزارت دفاع روسیه در منطقه خرسون بیش از ۶۰ نیروی اوکراینی کشته شدند و سه خودرو و یک دستگاه توپخانه خودکششی آکاتسیا ارتش اوکراین نیز به دست نیروهای روسی منهدم شدند.

در گزارش وزارت دفاع روسیه آمده است که سه انبار مهمات متعلق به ارتش اوکراین در مناطق دونتسک، خرسون و زاپروژیا از سوی نیروهای روسی منهدم شدند.