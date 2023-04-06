به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ظهر پنجشنبه در بدو ورود به استان البرز با تشریح برنامه‌های نوزدهمین سفر استانی هیئت عالی قضائی اظهار داشت: استان البرز با توجه به تراکم و ترکیب جمعیت و خط مواصلاتی با استان‌های دیگر، مسائل مختص خود را دارد که ضرورت دارد این مسائل را با همکاری مسئولان استانی با عنایت به تدابیر و اولویت‌هایی که از پیش در نظر گرفته شده، تا حد مقدور مرتفع کنیم.

وی بیان کرد: برخی مسائل در استان البرز، مستقیماً مربوط به قوه قضائیه است و برخی از موضوعات نیز اگرچه مستقیماً به قوه قضائیه ارتباط پیدا نمی‌کند اما دستگاه قضائی می‌تواند در راستای رفع آنها کمک‌کار سایر دستگاه‌ها باشد که از جمله این مسائل می‌توان به موضوع حاشیه‌نشینی اشاره کرد.

رئیس قوه قضائیه یکی از موضوعات مبتلابه در استان البرز را موضوعات محیط زیستی دانست و گفت: در راستای رفع مسائل محیط زیستی مرتبط با استان البرز، تمهیداتی صورت گرفته است که در مراحل پایانی قرار دارد و برخی از اقدامات دیگر در این راستا نیز باید آغاز گردد.

وی با اشاره به موضوع ساماندهی زندان‌های مستقر در استان البرز گفت: در راستای تسهیل امور مردم بومی و مراجعان، برای ساماندهی زندان‌های مستقر در استان البرز، اقداماتی را ترتیب خواهیم داد، برخی از زندان‌های مستقر در این استان باید هرچه زودتر جابجا شوند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین بیان داشت: در جریان سفر هیئت عالی قضائی به استان البرز، مسئولان قضائی به شهرستان‌های مختلف این استان سفر می‌کنند و از نزدیک با مسائل و مشکلات حوزه‌های مختلف قضای آشنا می‌شوند و در جهت رفع آنها اقدامات لازم را انجام خواهند داد.

در بدو ورود رئیس قوه قضائیه به استان البرز، طی آئینی «زهرا نیکخواه بهرامی» فرزند شهید مدافع حرم «ابراهیم نیکخواه بهرامی»، ورود رئیس قوه قضائیه به استان البرز را خیر مقدم گفت.