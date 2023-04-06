به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای بعد از ظهر پنجشنبه در دیدار با اقشار مختلف مردم استان البرز اظهار کرد: در امر ساماندهی مقوله مالیات و دریافت حقوق دولتی از تعداد قابل توجهی از فعالان اقتصادی که پیش‌تر پرونده مالیاتی نداشتند نیز اقدامات ملموسی صورت گرفته است؛ ما اعتقاد داریم که با انجام یک اقدام زیربنایی و رفع گلوگاه‌های فساد، می‌توان هزاران میلیارد حقوق دولتی را به نفع بیت‌المال تحصیل کرد؛ البته این امر، به معنای غافل شدن از موارد مصداقی نیست.