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۱۷ فروردین ۱۴۰۲، ۱۹:۱۲

رئیس قوه قضائیه:

هزاران میلیارد تومان به نفع بیت‌المال وصول شده است

هزاران میلیارد تومان به نفع بیت‌المال وصول شده است

کرج- رئیس قوه قضائیه گفت: با انجام اقدامات زیربنایی و رفع گلوگاه‌های فساد، می‌توان هزاران میلیارد حقوق دولتی را به نفع بیت‌المال تحصیل کرد.

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به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای بعد از ظهر پنجشنبه در دیدار با اقشار مختلف مردم استان البرز اظهار کرد: در امر ساماندهی مقوله مالیات و دریافت حقوق دولتی از تعداد قابل توجهی از فعالان اقتصادی که پیش‌تر پرونده مالیاتی نداشتند نیز اقدامات ملموسی صورت گرفته است؛ ما اعتقاد داریم که با انجام یک اقدام زیربنایی و رفع گلوگاه‌های فساد، می‌توان هزاران میلیارد حقوق دولتی را به نفع بیت‌المال تحصیل کرد؛ البته این امر، به معنای غافل شدن از موارد مصداقی نیست.

کد مطلب 5748390

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