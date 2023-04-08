ورود سامانه بارشی از دوشنبه/ افزایش دما در سواحل دریای خزر

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی اعلام کرد: برای امروز در ارتفاعات استانهای خراسان شمالی، رضوی و جنوبی، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و کرمان، ارتفاعات مرکزی البرز و شمال سیستان و بلوچستان بارش پراکنده گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد شدید پیشبینی میشود.
همچنین امروز افزایش دما در استانهای ساحلی دریای خزر و اردبیل و روز یکشنبه کاهش دما در این مناطق رخ خواهد داد.
از بعد از ظهر دوشنبه سامانه بارشی از سمت شمال غرب وارد کشور خواهد شد و سهشنبه شمال غرب، غرب و جنوب غرب بارانی میشود.
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