به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای هفته بیست و پنجم لیگ برتر فوتبال با کاهش فاصله سپاهان اصفهان با سرخابیهای پایتخت همراه شد. تراکتور تبریز در ادامه مسیر موفقیت خود توانست سپاهان را در ورزشگاه یادگار امام تبریز با نتیجه یک بر صفر شکست دهد تا پاکو خمز همچنان آماری ایده آل از زمان حضورش در تبریز برای خود ثبت کند.
سرمربی اسپانیایی تراکتور در حالی توانست مچ ژوزه مورایس را بخواباند که صدرنشین فعلی رقابتهای لیگ برتر آخرین بار دهم دی ماه ۱۴۰۱ مقابل پیکان تهران در هفته چهاردهم باخته بود تا فاصلهای ۹۸ روزه بین این باخت تا شکست مقابل تراکتور بیفتد.
تراکتور نیز سومین برد خود در پنج هفته اخیر را کسب کرد تا با توجه به باخت گل گهر سیرجان امیدوار به گرفتن جایگاه این تیم شود. تراکتور با این پیروزی ۴۲ امتیازی شد تا تنها یک امتیا فاصله با گل گهر داشته باشد.
گل گهر که تا چند هفته قبل با امیر قلعه نویی به سمت بالای جدول حرکت میکرد، پس از یک پیروزی بدون حضور این سرمربی برابر ذوب آهن شکست خورد تا شانس رسیدن به قهرمانی اش به حداقل برسد و فقط روی کاغذ این شانس را داشته باشد اما در معادلات فوتبال هیچ امیدی برای رسیدن به رده اول و حتی دوم و سوم نخواهد داشت.
برد بزرگ تراکتور مقابل سپاهان نه تنها تبریز را غرق در شادی کرد بلکه این تیم و مربی اش محبوب دل طرفداران متعصب استقلال و پرسپولیس شدند. لطف بزرگ تراکتور در حق سرخابیهای پایتخت تنور قهرمانی این رقابتها را در ۵ بازی پایانی داغتر از همیشه کرد.
سپاهان با ۵۲ امتیاز و تنها به لطف تفاضل گل بهتر نسبت به استقلال در صدر ماند تا آبیها نفس به نفس این تیم حرکت خود برای کسب قهرمانی را ادامه دهند. پرسپولیس نیز با کسب پیروزی سه بر صفر مقابل ملوان بندر انزلی ۵۱ امتیازی شد تا تنها یک امتیاز با رتبه اول و دوم فاصله داشته باشد.
بازیهای حساس باقیمانده در ادامه رقابتهای لیگ برتر نظیر دربی پایتخت میتواند کورس قهرمانی فصل جاری لیگ برتر را وارد چالش جذابی کند که پیش بینی اش برای هر کارشناس و هواداران فوتبال برای تعیین تیم قهرمان سختتر از گذشته باشد.
نتایج دیدارهای هفته بیست و پنجم لیگ برتر به شرح زیر است:
* مس رفسنجان یک - نفت مسجدسلیمان صفر
* پرسپولیس ۳ - ملوان صفر
* صنعت نفت آبادان ۲ - مس کرمان یک
* فولاد خوزستان ۲ - نساجی مازندران صفر
* ذوب آهن اصفهان یک - گل گهرسیرجان صفر
* هوادار تهران صفر - پیکان تهران یک
* آلومینیوم اراک صفر - استقلال تهران یک
* تراکتور تبریز یک - سپاهان اصفهان صفر
جدول رده بندی لیگ بیست و دوم تا پایان هفته بیست و پنجم
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