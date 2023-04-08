۱۰ شهر اصفهان در وضعیت نارنجی کرونا ثبت شد/۴ شهر در وضعیت قرمز

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین اعلام وزارت بهداشت در زمینه رنگ بندی شهرهای کشور در خصوص شیوع کرونا، از امروز شنبه ۱۹ فروردین ماه ۴ شهرستان در وضعیت قرمز، ۱۰ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۶ شهرستان استان اصفهان در وضعیت زرد و ۳ شهرستان نیز در وضعیت آبی کرونا ثبت شده است.

این آمار نشان دهنده بازگشت دوباره رنگ قرمز و نارنجی به نقشه کرونایی اصفهان، کاهش تعداد شهرها با وضعیت زرد و افزایش تعداد شهرها با وضعیت آبی کرونا است.

آران و بیدگل، خمینی شهر و شاهین شهر و میمه در وضعیت آبی و کم خطر کرونا ثبت شده‌اند.

همچنین شهرستان‌های اصفهان، کاشان، برخوار، لنجان، مبارکه و تیران و کرون در وضعیت زرد و نسبتاً پرخطر کرونا ثبت شده است.

شهرستان‌های چادگان، خوانسار، خور و بیابانک، شهرضا، فریدن، فلاورجان، گلپایگان، نائین، نطنز و دهاقان در وضعیت نارنجی و خطرناک کرونا قرار گرفته‌اند.

شهرستان‌های اردستان، فریدونشهر، سمیرم و بوئین میاندشت نیز از امروز در وضعیت قرمز و بسیار پرخطر کرونا قرار گرفته‌اند.

گفتنی است هنوز هیچ شهرستانی در استان در وضعیت سفید کرونا قرار نگرفته است.