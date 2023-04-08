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۱۹ فروردین ۱۴۰۲، ۹:۰۳

۱۰ شهر اصفهان در وضعیت نارنجی کرونا ثبت شد/۴ شهر در وضعیت قرمز

۱۰ شهر اصفهان در وضعیت نارنجی کرونا ثبت شد/۴ شهر در وضعیت قرمز

اصفهان – ۱۰ شهرستان استان اصفهان بر اساس آخرین اعلام وزارت بهداشت در وضعیت نارنجی و چهار شهرستان نیز در وضعیت قرمز کرونا ثبت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین اعلام وزارت بهداشت در زمینه رنگ بندی شهرهای کشور در خصوص شیوع کرونا، از امروز شنبه ۱۹ فروردین ماه ۴ شهرستان در وضعیت قرمز، ۱۰ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۶ شهرستان استان اصفهان در وضعیت زرد و ۳ شهرستان نیز در وضعیت آبی کرونا ثبت شده است.

این آمار نشان دهنده بازگشت دوباره رنگ قرمز و نارنجی به نقشه کرونایی اصفهان، کاهش تعداد شهرها با وضعیت زرد و افزایش تعداد شهرها با وضعیت آبی کرونا است.

آران و بیدگل، خمینی شهر و شاهین شهر و میمه در وضعیت آبی و کم خطر کرونا ثبت شده‌اند.

همچنین شهرستان‌های اصفهان، کاشان، برخوار، لنجان، مبارکه و تیران و کرون در وضعیت زرد و نسبتاً پرخطر کرونا ثبت شده است.

شهرستان‌های چادگان، خوانسار، خور و بیابانک، شهرضا، فریدن، فلاورجان، گلپایگان، نائین، نطنز و دهاقان در وضعیت نارنجی و خطرناک کرونا قرار گرفته‌اند.

شهرستان‌های اردستان، فریدونشهر، سمیرم و بوئین میاندشت نیز از امروز در وضعیت قرمز و بسیار پرخطر کرونا قرار گرفته‌اند.

گفتنی است هنوز هیچ شهرستانی در استان در وضعیت سفید کرونا قرار نگرفته است.

کد مطلب 5749153

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