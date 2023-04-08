برنامه های حرم مطهر حضرت معصومه(س) در لیالی قدر

حجت الاسلام والمسلمین علی قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام برنامه‌های حرم مطهر حضرت معصومه (س) در شب‌های قدر اظهار داشت: مراسم شب نوزدهم اولین شب از لیالی قدر روز یکشنبه ۲۰ فروردین از ساعت ۲۲ در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت معصومه (س) با قرائت دعای افتتاح توسط حجت الاسلام ضیایی آغاز می‌شود.

مدیر روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس حضرت معصومه (س) ابراز داشت: دعای جوشن کبیر نیز توسط حاج عباس حیدرزاده از مداحان اهل بیت عصمت و طهارت قرائت می‌شود و در ادامه مراسم سخنرانی و احیا توسط حجت الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی از اساتید حوزه علمیه قم برگزار می‌شود.

وی با اشاره به برنامه‌های دومین شب از لیالی قدر بیان داشت: مراسم شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان از ساعت ۲۲ روز سه شنبه ۲۲ فروردین ماه در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت معصومه (س) با قرائت دعای افتتاح توسط حجت الاسلام ضیایی آغاز می‌شود و در ادامه نیز حاج سید مهدی میرداماد دعای جوشن کبیر را زمزمه خواهد کرد.

حجت الاسلام قاسمی اضافه کرد: از ساعت ۳۰ دقیقه بامداد نیز مراسم سخنرانی و احیای شب قدر نیز توسط حجت الاسلام والمسلمین سید حسین مؤمنی برگزار می‌شود.

وی افزود: مراسم شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان که سومین شب از لیالی قدر است نیز روز پنجشنبه ساعت ۲۲ با قرائت دعای کمیل توسط رضا ایزدی آغاز می‌شود.

وی عنوان داشت: سید علی حسینی نژاد دعای جوشن کبیر را قرائت می‌کند و آیت الله سید محمد مهدی میرباقری نیز سخنرانی و مراسم احیا را برگزار می‌کنند.

مدیر روابط عمومی و تبلیغات حرم مطهر حضرت معصومه (س) ابراز داشت: مراسم‌های لیالی قدر در حرم مطهر حضرت معصومه (س) به صورت زنده از شبکه دوم سیما پخش می‌شود.