محمدباقر هنربر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به خسارت سرمازدگی به باغات شهرستان اهر اظهار داشت: سازمان هواشناسی از ۱۱ تا ۱۳ فروردین‌ماه وضعیت قرمز اعلام کرده بود با این‌حال وضعیت تحت کنترل و منطبق با پیش‌بینی‌ها نبود و بخش عمده‌ای از باغات شهرستان اهر دچار سرمازدگی شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان‌شرقی افزود: بر اساس گزارش کمیته ارزیابی جهاد کشاورزی و شورای مدیریت بحران، ۶ هزار و ۱۹۴ هکتار از باغات شهرستان اهر دچار سرمازدگی شده و یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به بخش کشاورزی این شهرستان خسارت وارد کرده است.

وی ادامه داد: جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان اهر با پیگیری و به ریاست فرماندار اهر و با حضور نماینده اهر و هریس تشکیل و مدیران استانی و شهرستانی جهاد کشاورزی از آخرین وضعیت خسارت سنگین سرمازدگی به باغات شهرستان اهر گزارشی ارائه کرده و باغداران خسارت‌دیده اهری نظرات و پیشنهادات خود را ارائه کردند.

هنربر بابیان این‌که پرداخت غرامت باغات تحت پوشش بیمه محصولات کشاورزی در کمترین زمان ممکن پیگیری می‌شود، گفت: پرداخت غرامت باغات تحت پوشش بیمه در اسرع وقت از سوی صندوق بیمه محصولات کشاورزی و ترغیب کشاورزان و باغداران برای تحت پوشش قرار دادن باغات و اراضی کشاورزی شهرستان اهر از جمله مهم‌ترین موضوعات مطروحه بود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد: پرداخت تسهیلات کم بهره به باغات فاقد پوشش بیمه محصولات کشاورزی و امهال وام بخش کشاورزی شهرستان اهر از دیگر اولویت‌های ستاد مدیریت بحران خواهد بود.