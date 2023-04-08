  1. استانها
  2. تهران
۱۹ فروردین ۱۴۰۲، ۹:۴۴

امام جمعه نسیم شهر:

شورای شهر نسیم شهر رسیدگی به مشکلات مردم را در اولویت قرار دهد

شورای شهر نسیم شهر رسیدگی به مشکلات مردم را در اولویت قرار دهد

رباط کریم- امام جمعه نسیم شهر گفت: شورای شهر نسیم شهر رسیدگی به مشکلات مردم را در اولویت قرار دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی حسینی صبح شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه سپاه حضرت ابوالفضل (ع) و اعضای شورای اسلامی نسیم شهر ضمن تبریک به مناسبت سال نو و ایام ماه مبارک رمضان اظهار داشت: در این شب‌های عزیز بهترین دعا عافیت بدنی و روانی بوده و هدف و نهایت روزه برای این است که انسان‌ها با تقوا و با ورع شوند، برخی از اساتید مقام ورع را از مقام تقوا نیز بالاتر دانسته و معتقدند ورع یعنی اینکه فکر گناه به قلب، به فکر و به ذهن انسان نیز خطور نکند.

امام جمعه نسیم‌شهر با بیان اینکه ماه مبارک رمضان، سعادت و فرصتی است که نصیب ما شده است تا بتوانیم هرچه بیش‌تر از فرصت‌های معنوی این ماه بهره ببریم، گفت: آبرو بهترین سرمایه برای هر انسان‌های جامعه است.

وی با اشاره به اینکه ماه مبارک رمضان ماه ذکر و تقوا و خدمت به مردم است افزود: ماه مبارک رمضان قله ارتباط انسان با خدا و اوج خدمت به مردم است و امروز بالاترین خدمت به مردم کاری است که باعث امید و آرامش مردم شود.

حسینی همچنین از اعضای شورای شهر خواست نسبت به اجرای پروژه‌های عام المنفعه پیگیری و تلاش کنند و رسیدگی به مشکلات مردم را در اولویت کارهای خود قرار دهند.

کد مطلب 5749193

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها