کشاورزان به دلیل درآمد اندک توان پرداخت حق بیمه محصولات را ندارند

علی تبریزی در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص خسارت سرمازدگی به باغات اظهار داشت: تنها در برخی شهرستانها کشاورزانی دارای باغات دهها هکتاری هستیم و عمده باغداران آذربایجانشرقی مالک قطعات خُرد شده اراضی باغی هستند از اینرو به دلیل درآمد اندک، توان پرداخت حق بیمه محصولات کشاورزی را ندارند.
مدیر صندوق بیمه محصولات کشاورزی آذربایجانشرقی افزود: پیشنهاد افزایش سطح تولید محصولات کشاورزی و در قبال آن افزایش تعهدات صندوق بیمه در صورت بروز حوادث غیرمترقبه، اگر از آذربایجانشرقی به صندوق بیمه محصولات کشاورزی ارجاع شود قطعاً قابل تأیید خواهد بود.
وی با تأیید ادعای تأخیر در پرداخت غرامت کشاورزان آذربایجانشرقی از سوی صندوق بیمه محصولات کشاورزی گفت: تأخیر در پرداخت غرامت کشاورزان دیده میشود ولی مطالبات صندوق بیمه محصولات کشاورزی از دولت که پرداخت نشده دیده نمیشود، این در حالی است که صندوق بیمه محصولات کشاورزی از بابت خسارت پرداخت شده برای کشاورزان از دولت ۷۱ هزار میلیارد ریال طلبکار است.
تبریزی ادامه داد: صندوق بیمه محصولات کشاورزی برای اینکه بتواند غرامت کشاورزان خسارتدیده از حوادث غیرمترقبه را پرداخت کند مجبور به استقراض ۴۵ هزار میلیارد ریال از بانک کشاورزی شده است. اگر دولت بدهی صندوق بیمه را پرداخت کند بسیاری از مشکلات و موانع در پرداخت غرامت کشاورزان مرتفع میشود.
مدیر صندوق بیمه محصولات کشاورزی آذربایجانشرقی بابیان اینکه ۴۰ درصد از غرامت کشاورزان استان خسارتدیده ناشی از خشکسالی پیش از عید نوروز پرداخت شده است، یادآور شد: تمامی مطالبات کشاورزان آذربایجانشرقی که از سال زراعی گذشته از بابت خسارت خشکسالی مانده بود پیش از اتمام سال ۱۴۰۱ پرداخت شده است و شاید انگشتشماری از کشاورزان به دلیل نواقصات مدارک یا ایرادات سیستم، غرامت از دریافت نکرده باشند.
وی از پرداخت خسارت ۴۶ میلیارد تومانی به باغداران و کشاورزان اهری در طول سال گذشته خبر داد و خاطرنشان کرد: صندوق بیمه محصولات کشاورزی سال گذشته به باغداران شهرستان اهر ۳۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان و برای کشاورزان ۱۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان غرامت ناشی از حوادث غیرمترقبه برای کشاورزان تحت پوشش بیمهای پرداخت کرده است.
تبریزی با اشاره به خسارت سرمازدگی اخیر به باغات شهرستان اهر تصریح کرد: در صورتی که کارشناسان ارزیاب صندوق بیمه محصولات کشاورزی در باغات تحت پوشش بیمه شهرستان اهر تأیید کنند درختان دچار سرمازدگی فاقد تولید میوه هستند در کمترین زمان ممکن غرامت باغدار پرداخت میشود.
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