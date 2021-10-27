۲۰ طرح برای هوشمندسازی ابزار تولید گیاهان دارویی اجرایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، تولید سنتی گیاهان دارویی روشی است که از دیرباز در کشور وجود داشته و همچنان نیز در برخی استان‌ها این کار ادامه دارد؛ اما این روش قدیمی وقت‌گیر است و کارایی بالایی ندارد.

در روزهایی که زندگی با شتاب زیادی می‌گذرد و استفاده از فناوری‌های نوین شیوه زندگی را تغییر داده است؛ صنایع به دنبال اجرای طرح‌های توسعه‌ای با کمک هوشمندسازی و ابزار مکانیکی هستند.

صنعت گیاهان دارویی هم در این میدان پرشتاب در تکاپو است تا با استفاده از طرح‌های توسعه مکانیزاسیون گیاهان دارویی، از این قافله عقب نماند و تجهیزات کافی برای تولید این محصولات فراهم کند.

ستاد توسعه فناوری‌های گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم، با تسریع و تسهیل این اتفاق در ۲ سال اخیر از ۲۰ طرح توسعه مکانیزاسیون گیاهان دارویی در کشور حمایت کرده است.

با نگاهی به وضعیت کشت و تولید گیاهان دارویی طی سال‌های اخیر می‌توان روند رو به رشد سطح زیرکشت و افزایش تولید گیاهان دارویی را مشاهده کرد. این اتفاقات حاصل تزریق نوآوری و فناوری به صنعت گیاهان دارویی کشور و استفاده از توان دانشی شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق است.