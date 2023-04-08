معرفی لپ تاپ های دو مانیتوره روز بازار

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، یکی از ترندهای جذابی که از اواخر سال ۲۰۲۲ و اوایل سال ۲۰۲۳ در حوزه لپ تاپ شکل گرفت، لپ تاپ با دو صفحه نمایش بود. از مزیت‌های لپ تاپ های دو صفحه این است که فضای بیشتری برای کار با اپلیکیشن‌های مختلف خواهید داشت. دو صفحه نمایش باعث می‌شود که بتوانید خیلی راحت‌تر با دو اپلیکیشن به صورت همزمان کار کنید. داشتن دو صفحه نمایش باعث می‌شود که دیگر نیاز به یک صحفه نمایش خارجی نداشته باشید. با این لپ تاپ همیشه به صحفه نمایش دوم دسترسی خواهید داشت و می‌توانید با خیال راحت کارهای خودتان را پیش ببرید. البته باید به این موضوع اشاره کنیم که قیمت لپ تاپ با دو صفحه نمایش از مقایسه با دیگر لپ تاپ های معمولی بازار بیشتر است. چرا که این لپ تاپ ها معمولاً باید سخت افزار قوی‌ای داشته باشند و صفحه نمایش اضافی هم باعث شده که قیمت لپ تاپ با دو صفحه نمایش بیشتر شود.

اگر قصد خرید لپ تاپ دو صفحه ای را دارید، می‌خواهیم به شما بهترین لپ تاپ دو مانیتوره را معرفی کنیم. لپ تاپ هایی از برندهای معتبر که بسیار جذاب هستند.

ASUS ROG Zephyrus Duo Gaming

لپ تاپ دو صفحه مورد نظر ما ASUS ROG Zephyrus Duo Gaming نام دارد. این لپ تاپ از ویژگی‌های بسیار جذابی برخوردار است. به عنوان مثال باید بگوییم که با لپ تاپی باریک، سبک سروکار دارید که طراحی فوق العاده‌ای هم دارد. از طرف دیگر باید بگوییم که این لپ تاپ ایسوس عملکرد سخت افزاری بسیار خوبی دارد چرا که از سخت افزار قدرتمندی برای آن استفاده شده است. این محصول ایسوس که دو صفحه نمایش دارد از صفحه نمایش Full HD استفاده می‌کند که کیفیت مناسبی هم ارائه می‌کند. بد نیست به این موضوع هم اشاره کنیم که این لپ تاپ برای اجرای بازی‌های جدید هم مناسب است. این محصول با پردازنده Core i۷ و پردازنده گرافیکی RTX ۲۰۷۰ راهی بازار شده است. این مدل از سری راگ ایسوس را می‌توانید با ۳۲ گیگابایت رم و ۲ ترابایت حافظه داخلی خریداری کنید.

ASUS ZenBook Pro Duo UX۵۸۱

به عنوان بهترین لپ تاپ دو مانیتوره می‌خواهیم لپ تاپ ASUS ZenBook Pro Duo UX۵۸۱ را به شما معرفی کنیم. این لپ تاپ به پردازنده نسل ۱۰ اینتل مدل Core i۹ مجهز شده و از صفحه نمایش لمسی QHD استفاده می‌کند. صفحه نمایش دوم این لپ تاپ هم لمسی است و قابلیت‌های بیشتری پیش روی شما قرار می‌دهد. از دیگر ویژگی‌های این مدل می‌توانیم به تکنولوژی صوتی دالبی و پشتیبانی از دستیار صوتی الکسا اشاره کنیم. این محصول به دلیل سخت افزار قدرتمندی که دارد عملکرد خوبی به شما ارائه می‌کند. روی این محصول از پردازنده گرافیکی RTX ۲۰۶۰ استفاده شده و ۳۲ گیگابایت رم دارد.

ASUS ZenBook Duo UX۴۸۱

ASUS ZenBook Duo UX۴۸۱ جزو محصولات سری زنبوک ایسوس قرار می‌گیرد. صفحه نمایش دوم این محصول باعث می‌شود که بتوانید با اپلیکیشن‌های مختلف به خوبی کار کنید. این محصول هم از سخت‌افزار مناسبی بهره می‌برد. برخورداری از پردازنده Core i۷ نسل ۱۰ و برخورداری از ۱۶ گیگابایت رم و ۱ ترابایت حافظه SSD باعث شده که عملکرد خوبی از این محصول شاهد باشید. صفحه نمایش OLED این محصول کیفیت بسیار خوبی دارد و صفحه نمایش دوم آن هم در اندازه ۱۲٫۶ اینچ باعث می‌شود که بتوانید خیلی راحت با اپلیکیشن‌های مختلف کار کنید.

HP OMEN X ۲S ۱۵-in Gaming

لپ تاپ فوق العاده HP OMEN X ۲S ۱۵-in Gaming با طراحی جذابش در این لیست قرار می‌گیرد. لپ تاپی که می‌تواند نظر گیمرها را هم به خودش جلب کند. همان طور که گفتیم از این لپ تاپ به عنوان لپ تاپ دو صفحه ای یاد می‌شود. صفحه نمایش دوم این لپ تاپ هم لمسی است و کیفیت بسیار خوبی دارد. صفحه نمایش اصلی HP OMEN X ۲S ۱۵-in Gaming هم وضوح تصویر ۴K را پیش روی کاربران قرار می‌دهد. این لپ تاپ به پردازنده Core i۷ مدل ۹۷۵۰H مجهز شده و پردازنده گرافیکی RTX ۲۰۸۰ روی آن قرار گرفته است. برخورداری از ۱۶ گیگابایت رم و ۱ ترابایت حافظه داخلی هم از دیگر ویژگی‌های سخت‌افزاری این محصول به شمار می‌روند.

ASUS ROG Zephyrus Duo SE ۱۵ Gaming

همان طور که گفتیم قیمت لپ تاپ با دو صفحه نمایش بیشتر از لپ تاپ های دیگر است. با این حال لپ تاپ با دو صفحه نمایش که مخصوص بازی هم باشد، قیمت بالاتری پیدا می‌کند. لپ تاپ دو صفحه ASUS ROG Zephyrus Duo SE ۱۵ Gaming از جمله محصولاتی است که به پردازنده Ryzen ۹-۵۹۸۰HX مجهز شده و طراحی باریک و جذابی دارد. همچنین باید به این موضوع اشاره کنیم که این لپ تاپ برای گیمینگ هم مناسب است.

این محصول به صفحه نمایش اصلی ۴K مجهز شده که نزخ نوسازی آن به ۱۲۰ هرتز می‌رسد. باید بگوییم که پردازنده گرافیکی RTX ۳۰۶۰ هم روی این محصول قرار گرفته است. لپ تاپ ASUS ROG Zephyrus Duo SE ۱۵ Gaming از ۱۶ گیگابایت رم و ۱ ترابایت حافظه SSD هم استفاده می‌کند.

Lenovo ThinkBook Plus Gen ۲

لپ تاپ Lenovo ThinkBook Plus Gen ۲ یک لپ تاپ دو صفحه ای با کیفیتی عالی به شمار می‌رود. محصولی که قدرت سخت افزاری بسیار مناسبی دارد و از ۱۶ گیگابایت رم پرسرعت استفاده می‌کند. بد نیست به این موضوع هم اشاره کنیم که این محصول به پردازنده Core i۷ نسل ۱۱ مجهز شده و صفحه نمایش باکیفیتی دارد. این لپ تاپ به قلم مجهز شده و حسگر تشخیص اثر انگشت هم دارد.

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