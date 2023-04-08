۳۵۷ هزار کامیون کالای خود را سال گذشته به عراق صادر کردند

علی اصغر عباس زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال گذشته ۳۵۷ هزار و ۲۶ دستگاه کامیون حامل کالای صادراتی با انجام تشریفات گمرکی از طریق حوزه نظارت گمرکات استان کرمانشاه کالای خود را به خارج از کشور صادر کردند.

وی افزود: از این تعداد کامیون عبوری حامل کالای صادراتی از حوزه نظارت گمرکات استان کرمانشاه، گمرک پرویزخان با تردد ۱۳۷ هزار و ۴۴۱ دستگاه کامیون بیشترین سهم کامیون‌های حامل کالای صادراتی را در بین گمرکات استان کرمانشاه به خود اختصاص داده است.

سرپرست حوزه نظارت گمرکات استان کرمانشاه سهم گمرک خسروی از کامیون‌های حامل کالای صادراتی در سال ۱۴۰۱ از گمرکات استان را ۸۹ هزار و ۲۶۱ دستگاه عنوان کرد.

عباس زاده تعداد کامیون‌های عبوری از گمرکات سومار، شوشمی و شیخ صله را به ترتیب ۵۴ هزار و ۴۱۸ دستگاه ،۳۰ هزار و ۳۲۵ دستگاه و ۴۵ هزار و ۵۸۱ دستگاه اعلام کرد.

وی بیان کرد: حجم کالای صادراتی توسط این تعداد کامیون را ۲ میلیارد و ۷۶۰ میلیون و ۳۳۳ هزار و ۹۷۵ دلار کالا به وزن ۶ میلیون و ۸۹۳ هزار و ۶۹۰ تن بوده است.

عباس زاده عمده کالاهای صادراتی از طریق حوزه نظارت گمرکات استان را میلگرد و آهن آلات، کاشی و سرامیک، میوه و تره بار، سنگ‌های ساختمانی، لبنیات، انواع محصولات پلاستیکی و ظروف یکبار مصرف و… عنوان کرد.