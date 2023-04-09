مقاومت اصلی در شرایط فعلی بورس نقطه ۲ میلیون و ۲۲۰ هزار واحد است

نوید رجایی کارشناس بازار سرمایه درباره روند شاخص کل بورس و زدن سقف‌های جدید قیمتی به مهر گفت: به طور کل بعد از مدت‌های زیادی توجه به بازار جلب شد و تقاضا از عرضه پیشی گرفت و همین عامل باعث روند صعودی خوبی پیش بگیرد.

وی ادامه داد: اگر به واقعیت‌های اقتصاد توجه‌ای داشته باشیم بسیاری از سهم‌ها از جمله بانکی‌ها و خودرویی‌ها در موقعیت بسیار مطلوبی قرار دارند و می‌توان چشم انداز خوبی نسبت به بازار را داشت.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: از سوی دیگر دولت باید توجه داشته باشد هرگونه تأثیر منفی که بر بازار سرمایه بگذارد باعث خواهد شد تا پول‌های سرگردان وارد سایر بازارها خواهد شد.

رجایی افزود: به طور کلی بعد از شکست شاخص باید شاهد پولبکی به مقاومت شکسته شده بودیم که این اتفاق به بهترین شکل ممکن رخ داد و در نتیجه می‌توان سال بسیار خوبی را برای بورس متصور بود

به گفته این کارشناس بازار سرمایه در حال حاضر مهمترین مقاومت بورس در حدود ۲,۲۲۰ است و سهامداران بهتر است به جریان پول توجه داشته باشند تا از موج صعودی پیش رو استفاده کرده و بهترین دستاورد ممکن را به دست آورند.

رجایی در پایان گفت: از سوی دیگر با توجه به اینکه هسته اصلی بورس ایران کامودیتی محور است و همچنین کاهش خاصی را برای دلار متصور نیستیم سطح تقاضا قطعاً مطلوب خواهد بود.