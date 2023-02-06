ترکیه پیشنهاد ایلان ماسک را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، ماسک مدیر ارشد اجرایی اسپیس ایکس و تسلا، در توئیتر اعلام کرد می تواند شبکه استارلینک را به محض تایید دولت ترکیه برای این کشور فراهم کند.

یک مقام ارشد ترکیه که نخواست نام او فاش شود، از این پیشنهاد مالک توئیتر تشکر و اعلام کرد ظرفیت ماهواره ای ترکیه کافی است. این کشور ایستگاه هایی دارد که با باتری کار می کنند. هرچند الکتریسیته را نمی توان برای برخی مناطق فراهم کرد.

زلزله ای به وسعت ۷.۷ در شهر غازی آنتپ واقع در جنوب ترکیه به مرگ صدها نفر در این کشور و همچنین سوریه منجر شده است. علاوه بر آن هزاران نفر نیز زخمی شده اند. این شدیدترین زلزله ترکیه از سال ۱۹۳۹ میلادی تاکنون است.

اسپیس ایکس قرار است نخستین ماهواره ارتباطاتی ترکیه به نام Turksat6A را در سه ماهه نخست سال جاری میلادی به فضا ببرد.