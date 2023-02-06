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۱۷ بهمن ۱۴۰۱، ۱۴:۴۰

برای ارسال سرویس اینترنت ماهواره‌ای؛

ترکیه پیشنهاد ایلان ماسک را رد کرد

ترکیه پیشنهاد ایلان ماسک را رد کرد

دولت ترکیه پیشنهاد ایلان ماسک برای ارسال سرویس اینترنت ماهواره ای به این  کشور پس از وقوع سهمگین ترین زلزله طی چند دهه اخیر در این کشور را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، ماسک مدیر ارشد اجرایی اسپیس ایکس و تسلا، در توئیتر اعلام کرد می تواند شبکه استارلینک را به محض تایید دولت ترکیه برای این کشور فراهم کند.

یک مقام ارشد ترکیه که نخواست نام او فاش شود، از این پیشنهاد مالک توئیتر تشکر و اعلام کرد ظرفیت ماهواره ای ترکیه کافی است. این کشور ایستگاه هایی دارد که با باتری کار می کنند. هرچند الکتریسیته را نمی توان برای برخی مناطق فراهم کرد.

زلزله ای به وسعت ۷.۷ در شهر غازی آنتپ واقع در جنوب ترکیه به مرگ صدها نفر در این کشور و همچنین سوریه منجر شده است. علاوه بر آن هزاران نفر نیز زخمی شده اند. این شدیدترین زلزله ترکیه از سال ۱۹۳۹ میلادی تاکنون است.

اسپیس ایکس قرار است نخستین ماهواره ارتباطاتی ترکیه به نام Turksat6A را در سه ماهه نخست سال جاری میلادی به فضا ببرد.

کد مطلب 5702017

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    نظرات

    • کمال IR ۱۶:۰۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      3 1
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      از خوی چه خبر ...ترکیه به ما چه
    • اکبر IR ۱۶:۰۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      1 1
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      روزنامه محترم بهتر است از اقدامات مسیولین در خوی خبر بدهید نه دشمن مان ترکیه
    • سلیمیان IR ۲۰:۰۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      0 0
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      سلام مسئولین توجه داشته باشن ایلان ماسک از طرف امریکا داره فضا را تسخیر میکنه تا دراینده کشورهای غیرخودی نتونن ماهواره ب فضا بفرستن با وجود هزارام ماهواره کوچک و بزرگ تصادفات ساختگی پیش میاد و دیگه کشورها نمیتونن در فضا حضور داشته باشن بجز معدود کشورهایی ک از الان راههای فضایی را برای خودشون در نظرن
    • جواد IR ۲۱:۲۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      1 2
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      لعنت به ایلان ماسک لجن
    • اشکان IR ۰۹:۲۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
      0 0
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      این ایلان ماسک چقدر مردم رو دوست داره...عجیب نیست...به زور اینترنت میخواد بده

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