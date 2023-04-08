سید موسی موسوی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: با توجه به تعاملات سیاسی ایران در خاورمیانه و ایجاد فضای سیاسی جدید میان ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس امید است با کاهش بروکراسی اداری نسبت به جذب سرمایه گذار در منطقه انرژی بر لامرد اقدام شود.

وی اضافه کرد: کاهش بروکراسی اداری و کم شدن زمان صدور مجوزها می‌تواند عاملی برای شکوفایی اقتصادی و توسعه اشتغال باشد این در حالی است که این مهم می‌تواند نقش ویژه‌ای در جذب سرمایه گذاران در منطقه انرژی بر لامرد داشته باشد.

نماینده مردم شهرستان‌های لامرد و مهر در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: شهرستان لامرد دارای ظرفیت‌های متعددی است که می‌توان با جذب سرمایه گذاران زمینه توسعه یافتگی در این شهرستان را فراهم کرد لازم به ذکر است که تعریف پروژه‌های اقتصادی و تسهیل در واگذاری زمین به سرمایه گذار می‌تواند عوامل مشوق سرمایه گذاران برای راه اندازی بنگاه‌های اقتصادی در لامرد باشد.

موسوی با اشاره به نامگذاری سال توسط مقام معظم رهبری مبنی بر «مهار تورم و رشد تولید» عنوان کرد: راه اندازی فاز دوم آلومینیوم جنوب و احداث نیروگاه ۹۱۳ مگاواتی سیکل ترکیبی غدیر از جمله اقدامات مهمی است که اگر در زمان مناسب به بهره برداری برسد شاهد خواهیم بود که منویات رهبری در حوزه مهار تورم و رشد تولید در شهرستان لامرد محقق شده است.

وی ادامه داد: این بنگاه‌های تولیدی علاوه بر اشتغال‌زایی زمینه کاهش وابستگی به منابع خارجی را برای کشور فراهم می‌کنند.

