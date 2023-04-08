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۱۹ فروردین ۱۴۰۲، ۱۲:۰۳

شهردار تهران مطرح کرد؛

محله کن باقی خواهد ماند/تبدیل باغ‌های خرمالو به تفرجگاه مردم

محله کن باقی خواهد ماند/تبدیل باغ‌های خرمالو به تفرجگاه مردم

شهردار تهران گفت: اساس کار ما این است که محله کن باقی بماند و تبدیل به منطقه برج سازی نشود.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران در آئین افتتاح پروژه دژباغ کن با بیان اینکه ایجاد عدالت و کمتر کردن فاصله شمال و جنوب شهر در دستور کار مدیریت شهری ششم قرار داشت گفت: بر همین اساس مناطق مختلف مبتنی بر ظرفیت‌هایشان شناسایی شدند.

وی ادامه داد: اما در خود مناطق نیز شاهد بی عدالتی‌ها هستیم دو سمت رود کن با یکدیگر همسان نیستند و هرکجای تهران را که می‌بینیم دارای مشکلاتی است.

زاکانی اظهار کرد: اگر حادثه‌ای رخ دهد مناطق کمتر برخوردار دچار مشکل خواهند شد و بر همین اساس باید مشکل آنها حل شود.

شهردار تهران با اشاره به افتتاح محیط فرهنگی در منطقه ۲۰ تهران گفت: با همکاری میراث فرهنگی چهره جدیدی برای ضلع شرقی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی ایجاد شد.

زاکانی گفت: بنای ما این است پرونده‌های قبلی تهران را ببندیم و پرونده‌ای برای دوره‌های بعدی بازنگذاریم و برای مردم گشایش ایجاد کنیم.

شهردار تهران گفت: برای حل مشکل کن برنامه ریزی ها صورت گرفته است ۱۸۰ هکتار باغ‌های خرمالو وجود دارد که بنا است تبدیل به تفرج گاهی برای مردم شود و منبع درآمدی برای اهالی باشد همچنین برای ۷۹ هکتار بافت کن در کمیسیون ماده ۵ تصمیم گیری شده است و برای ۱۶۰ هکتار توتستان هنوز برنامه ریزی نشده است.

وی با بیان اینکه گله مردم کن به حق است گفت: اساس این است که کن باقی بماند و تبدیل به برج سازی نشود و این منطقه باید با هویت و اصالت خود برای مردم باقی بماند

زاکانی گفت: سال گذشته دو شوک حمله سایبری و اعتراضات به شهرداری تهران وارد شد اما به امید خدا امسال مشکلات حل می‌شود.

کد مطلب 5749375
مهشید جعفری معظم

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    نظرات

    • حمید AU ۱۵:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
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      خوب یعنی یعنی آغازساخت و سازدربخش اعظم!

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