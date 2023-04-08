به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در اولین جلسه صحن مجمع در سال جدید که به ریاست آملی لاریجانی و با حضور رئیس قوه قضائیه، دبیر و سایر اعضای مجمع تشکیل شد، ادامه تدوین سیاست‌های کلی دریامحور در دستور کار قرار گرفت.

در ابتدای این جلسه، آیت الله آملی لاریجانی با تبریک سال نو، ماه رمضان و میلاد کریم اهل بیت، حضرت امام حسن مجتبی (ع) گفت: از خداوند متعال می‌خواهیم قلوب ما را به انوار معرفت و محبت خودش و انوار معرفت و محبت اهل بیت عصمت و طهارت منور فرماید. در ماه مبارک رمضان و لیالی قدر، ما را مشمول عواطف رحمت خود قرار دهد و دعاهای معصومین، مؤمنین و خواص اولیای الهی را در مورد ملت ما برآورده سازد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به وقایع سال گذشته، گفت: سال گذشته سال پرفراز و نشیبی بود و تلخی‌ها و شیرینی‌هایی بر ملت ما گذشت. فتنه‌هایی ظهور کرد که دشمنان برای ملت ما ترسیم کرده بودند و برای آن هماهنگی‌ها و هزینه‌های گزاف کرده بوده اند اما ملت بصیر ایران با حضور مقتدرانه خود، توطئه‌ها را ناکام گذاشت و این از الطاف حق تعالی است که این سرمایه گرانقدر الهی و اجتماعی را در اختیار نظام ما قرار داده است و ملت را برای مقابله با دشمنان آماده ساخته و مردم با بصیرت و وقت شناس با حضور میلیونی در راهپیمایی‌ها، حجت را بر همگان تمام کردند و همه فریب کاری‌ها را ناکام گذاشتند.

آملی لاریجانی با آرزوی اینکه، سال جدید سال گشایش‌های بزرگ برای ملت و پیروزی‌های بزرگ برای کشور باشد، گفت: این ملت سزاوار هر خدمتی هستند و ان شاءالله مسئولان می‌بایست برای گشایش امور، از هیچ تلاشی فروگذار نکنند.

وی افزود: از سخنان حکیمانه و راهگشای رهبر معظم انقلاب در جلسه روز گذشته در دیدار با مسئولان نظام قدردانی می‌کنیم، ایشان خطوط روشنی را برای کارگزاران نظام ترسیم کردند و البته با وجود اینکه مخاطب اصلی دولت محترم بود اما معظم له قوا و دستگاه‌های دیگر را هم مخاطب قرار دادند. تاکید ایشان بر حل مسائل معیشتی مردم و گرفتاری‌های اقتصادی کشور بود. مقام معظم رهبری بر تحقق شعار سال که مهار تورم و رشد تولید است، تاکید کردند و خطوط اصلی و الزامات و راهکارهای آن را ترسیم فرمودند. امیدواریم همه مسئولین دست به دست هم بدهند و هماهنگ حرکت کنند تا منویات ایشان اجرایی شده و برای سفره مردم گشایش حاصل شود.

وی تاکید کرد: ما مطمئن هستیم که قوای مختلف و مسئولان برای تحقق این منویات تلاش دارند و ان شاءالله خداوند هم کمک خواهد کرد تا کاهش تورم علی رغم دشوار بودن، محقق شود. مجموعه سرمایه‌ها و امکانات غنی موجود در کشور و نیروی انسانی متخصص و جامعه جوان و منابع فراوان گشایش‌ها را ممکن می‌کند. امیدواریم در مجمع تشخیص مصلحت نیز در چارچوب وظایف و ماموریت‌هایش توفیق خدمت داشته باشیم.

در ادامه جلسه، ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، ضمن تبریک سال نو و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه رمضان، در خصوص دستور جلسه امروز صحن مجمع با اشاره به بررسی و تصویب سیاست‌های کلی توسعه دریامحور در جلسات گذشته، توضیحاتی ارائه نمود.

بنا بر این گزارش، پس از ارائه نظر کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع، نماینده سازمان برنامه و بودجه و رئیس سازمان بنادر و کشتیرانی و تبادل نظر اعضای مجمع، بند دوم سیاست‌های توسعه دریامحور به این شرح مصوب شد: «سیاستگذاری یکپارچه و مدیریت منسجم و هم افزای توسعه دریامحور، همراه با تقسیم کار ملی، برای بهره گیری مؤثر و بهینه از ظرفیت‌ها، منابع و ذخایر مناطق ساحلی و دریایی»

در این جلسه که فرمانده نیروی راهبردی دریایی ارتش و نیروی راهبردی دریایی سپاه و نماینده شورای توسعه مکران نیز حاضر بودند، مقرر شد پیشنهادهای تکمیلی این بند در کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع بررسی شود.

ادامه بررسی و تدوین سیاست‌های کلی توسعه دریامحور به جلسه بعد مجمع موکول شد.

در این جلسه همچنین دریادار علی شمخانی، دبیر شورای امنیت ملی، گزارشی از تحولات منطقه و مذاکرات و توافقات حاصل شده با برخی کشورهای منطقه به اعضای مجمع ارائه کرد.