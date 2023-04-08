تصویب رشته تولید واقعیت مجازی در دانشگاه علمی کاربردی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، علیرضا جمالزاده سرپرست دفتر برنامه‌ریزی درسی دانشگاه افزود: واقعیت مجازی یکی از تکنولوژی‌هایی است که در حال پیشرفت سریع است، این تکنولوژی به افراد امکان می‌دهد یک محیط ساختگی که وجود واقعی ندارد و یا در زمینه هایی که تجربه واقعی می تواند پر ریسک یا پرهزینه باشد را از این فضا تجربه کنند.

وی اظهار داشت : تکنولوژی VR موارد استفاده گسترده‌ای دارد که می‌تواند به عنوان یکی از ابزارهای مدرن و کاربردی به ویژه در آموزش، پزشکی، بازاریابی، رشته برق و تحقیق و توسعه صنایع مختلف استفاده شود لذا این رشته بر مبنای برنامه تحولی و نیازآفرینی و با مشارکت تیمی از متخصصان و صاحب نظران، با هدایت مستقیم دانشگاه جامع علمی کاربردی با هدف تربیت نیروهای متخصص و ماهر برای این بخش از نیازهای حوزه فناوری اطلاعات و رایانه در ذیل گروه صنعت در سال جاری تدوین و تصویب شد.

سرپرست دفتر برنامه‌ریزی درسی دانشگاه جامع علمی کاربردی تصریح کرد: دانش آموختگان این رشته با داشتن مهارت‌ها و توانمندی‌هایی چون شناخت فناوری واقعیت مجازی VR، شناخت تفاوت بین AR و VR و به کارگیری ابزارها و سیستم عامل های مورد استفاده در VR/AR می توانند مشاغلی همچون تکنسین تولید VR/AR و آزمون گر محتوای VR/AR را احراز کنند.

دبیر شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی اظهار داشت: ارائه دروسی نظیر ابزارها و نرم افزارهای VR، موتورهای بازی و تهیه UI/UX برای واقعیت مجازی و واقعیت افزوده در کنار آموزش عملی، زمینه های توانمندسازی دانشجویان را فراهم می سازد.