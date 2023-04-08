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۱۹ فروردین ۱۴۰۲، ۱۲:۱۲

در دوره کاردانی؛

تصویب رشته تولید واقعیت مجازی در دانشگاه علمی کاربردی

تصویب رشته تولید واقعیت مجازی در دانشگاه علمی کاربردی

دوره کاردانی فنی تولید واقعیت مجازی برای نخستین بار با تصویب شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی در این دانشگاه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، علیرضا جمالزاده سرپرست دفتر برنامه‌ریزی درسی دانشگاه افزود: واقعیت مجازی یکی از تکنولوژی‌هایی است که در حال پیشرفت سریع است، این تکنولوژی به افراد امکان می‌دهد یک محیط ساختگی که وجود واقعی ندارد و یا در زمینه هایی که تجربه واقعی می تواند پر ریسک یا پرهزینه باشد را از این فضا تجربه کنند.

وی اظهار داشت : تکنولوژی VR موارد استفاده گسترده‌ای دارد که می‌تواند به عنوان یکی از ابزارهای مدرن و کاربردی به ویژه در آموزش، پزشکی، بازاریابی، رشته برق و تحقیق و توسعه صنایع مختلف استفاده شود لذا این رشته بر مبنای برنامه تحولی و نیازآفرینی و با مشارکت تیمی از متخصصان و صاحب نظران، با هدایت مستقیم دانشگاه جامع علمی کاربردی با هدف تربیت نیروهای متخصص و ماهر برای این بخش از نیازهای حوزه فناوری اطلاعات و رایانه در ذیل گروه صنعت در سال جاری تدوین و تصویب شد.

سرپرست دفتر برنامه‌ریزی درسی دانشگاه جامع علمی کاربردی تصریح کرد: دانش آموختگان این رشته با داشتن مهارت‌ها و توانمندی‌هایی چون شناخت فناوری واقعیت مجازی VR، شناخت تفاوت بین AR و VR و به کارگیری ابزارها و سیستم عامل های مورد استفاده در VR/AR می توانند مشاغلی همچون تکنسین تولید VR/AR و آزمون گر محتوای VR/AR را احراز کنند.

دبیر شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی اظهار داشت: ارائه دروسی نظیر ابزارها و نرم افزارهای VR، موتورهای بازی و تهیه UI/UX برای واقعیت مجازی و واقعیت افزوده در کنار آموزش عملی، زمینه های توانمندسازی دانشجویان را فراهم می سازد.

کد مطلب 5749409
زهرا سیفی

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