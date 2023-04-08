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۱۹ فروردین ۱۴۰۲، ۱۲:۲۵

فرمانده مرزبانی هرمزگان:

۲ فروند شناور حامل کالای قاچاق در آبهای هرمزگان توقیف شد

۲ فروند شناور حامل کالای قاچاق در آبهای هرمزگان توقیف شد

بندرعباس - فرمانده مرزبانی هرمزگان از توقیف ۲ فروند شناور تندرو و کشف ۷۳ میلیارد ریال کالای قاچاق توسط مرزبانان استان در آبهای خلیج فارس و دریای عمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار بهادر اسماعیلی بیان داشت: مرزبانان هرمزگان در جزیره قشم و بندر جاسک با اقدام اطلاعاتی از فعالیت قاچاقچیان کالا و ارز در حوزه استحفاظی مطلع و بلافاصله برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: مرزبانان پس از گشت زنی در موقعیت‌های اعلامی موفق به توقیف ۲ فروند قایق تندرو، کشف ۶۴ هزار لیتر گازوئیل، ۱۰ دستگاه کولرگازی، یک دستگاه یخچال و بیش از هفت هزار عدد البسه قاچاق شدند.

فرمانده مرزبانی هرمزگان با اشاره به دستگیری پنج نفر متهم در این عملیات، گفت: کارشناسان ارزش محموله کشف شده را ۷۳ میلیارد ریال برآورد کرده اند.

کد مطلب 5749433

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