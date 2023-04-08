واکنش زاکانی به فیش حقوقی ۴۶ میلیونی کارمند شهرداری+فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران در حاشیه مراسم افتتاح دژباغ کن و در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، مبنی بر چرایی اعطای حقوق ۴۶ میلیون تومانی به مسئول حراست شورای شهر تهران گفت: باید بررسی‌های لازم در این رابطه انجام شود و فیش مورد بررسی قرار گیرد.

وی ادامه داد: مبلغ مندرج در فیش فقط حقوق نبوده و بلکه ملحقات حقوق نیز داشته است اما دستور می‌دهم ریز مبالغ فیش مورد بررسی قرار می‌گیرد تا در رابطه با آن اطلاع رسانی صورت گیرد.

این در حالی است که در تاریخ ۱۵ فروردین امسال و در حاشیه اولین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در سال ۱۴۰۲ مهدی چمران با اشاره به حواشی انتشار فیش نجومی دیگر در شهرداری تهران گفته بود تمام عقب ماندگی‌ها در فیش حقوقی بهمن ماه جبران می‌شود، موضوعی که در خصوص فیش حقوقی مطرح شده، به شهرداری ارتباط دارد و به ما مربوط نیست.