ماجرای نوزادی که رئیس قوه قضاییه او را در آغوش گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای روز پنجشنبه ۱۷ فروردین همزمان با ولادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (ع)، در جریان سفر به استان البرز در مجموعه شیرخوارگاه امام علی (ع) کرج حضور یافت و پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء به همراه نوگلان روزه اولی، روزه پانزدهمین روز ماه مبارک رمضان را در کنار و همراه با ایتام افطار کرد.

پس از پایان این مراسم، یکی از قضات جوان استان البرز که به همراه همسر و نوزادش در شیرخوارگاه امام علی (ع) کرج حضور یافته بود، از رئیس قوه قضائیه خواست تا مطابق سنت نبوی در گوش نوزادش اذان و اقامه قرائت کند.

پس از ثبت و انتشار تصویر اذان و اقامه گفتن حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در گوش این نوزاد از سوی عکاسان خبری، با توجه به اینکه رئیس قوه قضائیه در شیرخوارگاه امام علی (ع) حضور داشت، این تصور نادرست برای تعداد معدودی از رسانه‌ها ایجاد شد که نوزاد مورد اشاره، از اعضای آن شیرخوارگاه است؛ حال آنکه همانطور که در تصویر مشخص است، پدر و مادر این نوزاد در کنار او حضور دارند.