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۱۹ فروردین ۱۴۰۲، ۱۳:۲۷

گفتگوی مهر؛

۱۰ شهرستان گیلان در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند

۱۰ شهرستان گیلان در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: بر اساس آخرین رنگ بندی کرونایی ۱۰ شهرستان استان در وضعیت زرد قرار گرفته و وضعیت ۵ شهرستان نیز نارنجی شد.

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت کرونا در گیلان اظهار کرد: در حال حاضر ۱۷۲ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های گیلان بستری هستند.

وی با بیان اینکه طی شبانه روز گذشته ۴۲ بیمار کرونایی در مراکز درمانی گیلان بستری شدند، افزود: وضعیت ۲۸ بیمار بدحال گزارش شده و برای دریافت درمان ویژه‌تر به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها انتقال یافتند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان تصریح کرد: در شبانه روز گذشته ۲۹ بیمار مبتلا به کرونا نیز بهبود یافته و از مراکز درمانی گیلان مرخص شدند.

مهرابیان اضافه کرد: بر اساس آخرین رنگ بندی کرونایی شهرستان‌های تالش، رضوانشهر، صومعه سرا، فومن، رشت، شفت، رودبار، لنگرود، املش و رودسر در وضعیت زرد (نسبتاً پر خطر) قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه شهرستان‌های ماسال، بندر انزلی، آستانه اشرفیه، لاهیجان و سیاهکل در وضعیت نارنجی قرار دارد، ادامه داد: شهرستان آستارا نیز در وضعیت آبی قرار دارد.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان بر ضرورت رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی توسط شهروندان تاکید کرد و گفت: مردم برای حفظ سلامت خود از حضور در مراکز شلوغ دوری کنند.

کد مطلب 5749480

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