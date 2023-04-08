۱۰ شهرستان گیلان در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت کرونا در گیلان اظهار کرد: در حال حاضر ۱۷۲ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های گیلان بستری هستند.

وی با بیان اینکه طی شبانه روز گذشته ۴۲ بیمار کرونایی در مراکز درمانی گیلان بستری شدند، افزود: وضعیت ۲۸ بیمار بدحال گزارش شده و برای دریافت درمان ویژه‌تر به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها انتقال یافتند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان تصریح کرد: در شبانه روز گذشته ۲۹ بیمار مبتلا به کرونا نیز بهبود یافته و از مراکز درمانی گیلان مرخص شدند.

مهرابیان اضافه کرد: بر اساس آخرین رنگ بندی کرونایی شهرستان‌های تالش، رضوانشهر، صومعه سرا، فومن، رشت، شفت، رودبار، لنگرود، املش و رودسر در وضعیت زرد (نسبتاً پر خطر) قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه شهرستان‌های ماسال، بندر انزلی، آستانه اشرفیه، لاهیجان و سیاهکل در وضعیت نارنجی قرار دارد، ادامه داد: شهرستان آستارا نیز در وضعیت آبی قرار دارد.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان بر ضرورت رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی توسط شهروندان تاکید کرد و گفت: مردم برای حفظ سلامت خود از حضور در مراکز شلوغ دوری کنند.