هیات انتخاب برنامه تلویزیونی «همآهنگ» معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، «همآهنگ»، روایتی تازه از سرود و موسیقی است و در آن امیریل ارجمند بازیگر، آهنگساز و خواننده، فلورا سام بازیگر، نویسنده و کارگردان، عباس غزالی بازیگر و اشکان کمانگری خواننده به عنوان اعضای هیات انتخاب حضور دارند.

«همآهنگ» ویژه برنامه‌ای با هدف ارتقای سطح کیفی تولیدات سرود در کشور است که طرح و پژوهش آن از زمستان سال ۱۳۹۹ و پیش تولید رسمی آن از زمستان ۱۴۰۰ آغاز شده است.

این برنامه که در آن ۱۴ هزار کیلومتر سفر زمینی برای معرفی گروه‌های سرود در ۱۰ نقطه ایران تجربه شده، محصولی از مرکز موسیقی مأوا به کارگردانی مهدیار عقابی و تهیه‌کنندگی سیدمحمدصادق حسینی است.

طی یک‌ سال ‌و نیم گذشته گروه‌های مختلف سرود در کشور شناسایی و طی آن بیش از ۸۰۰ گروه پس از دریافت آثار ارزیابی شدند. پس از این مرحله گروه‌های برگزیده در سراسر کشور برای مرحله مقدماتی انتخاب و رقابت خود را در قالب کارناوال کشوری در چند استان برگزار کردند.

گروه‌های برتر مرحله مقدماتی که مجوز حضور در برنامه اصلی را دریافت کرده‌اند، با حضور در استودیوی «همآهنگ» در حضور هنرمندان عرصه‌های مختلف فرهنگ و هنر به رقابت با یکدیگر می‌پردازند.

پخش برنامه تلویزیونی «همآهنگ» به‌زودی از شبکه‌های افق و نسیم آغاز می‌شود.