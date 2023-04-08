به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه المیادین، رهبران جریان‌های اسلام‌گرای سودان در مراسمی که از سوی کمیته حمایت از مقاومت اسلامی در خارطوم پایتخت این کشور برگزار شد، جنایات اخیر اشغالگران در مسجدالاقصی را محکوم کردند.

در این مراسم سخنرانی که در اعتراض به جنایت اشغالگران صهیونیست در خارطوم (پایتخت سودان) برگزار شد، محمد علی الجزولی رئیس جنبش فراگیر اسلامی عنوان کرد که مردم سودان جنایات اخیر رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌ها در مسجدالاقصی را محکوم کرده و همواره توجهی ویژه به آرمان فلسطین دارند.

الجزولی افزود: در چهار ماه گذشته دستکم ده هزار فلسطینی آواره و اخراج شده و همچنین بیش از ۱۰ هزار شهرک نشین به مسجدالاقصی هجوم برده اند و برای تخریب مسجدالاقصی و ساخت بنای هیکل تلاش کرده‌اند.

از سوی دیگر، «حامد عبدالرحمن» دبیر بخش جوانان جنبش نهضت اسلامی نیز در سخنانی در این مراسم با بیان اینکه مسئله فلسطین، مسئله محوری امت اسلامی است، افزود: در مساله فلسطین هیچ‌گونه سیاست بی‌طرفانه و یا امتیازدهی قابل پذیرش نیست و سرزمین فلسطین باید به طور کامل به صاحبان اصلی آن بازگردانده شود.

وی با تاکید بر مخالفت قاطعانه جوانان سودانی با قتل‌عام و آواره‌سازی مردم فلسطین، از همه مردم آزاده و سرافراز جهان خواست تا از مسجدالاقصی و فلسطین حمایت کنند.

پس از تشدید تنش‌ها در مسجدالاقصی، روز گذشته در رباط پایتخت مراکش نیز ده‌ها نفر از مردم تظاهرات کرده و خواستار پایان عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی شدند.

در سه روز گذشته تجاوزات و حملات رژیم صهیونیستی به مسجدالاقصی تشدید شد و نمازگزاران و معتکفان فلسطینی به زور از آن اخراج شدند که با محکومیت گسترده منطقه‌ای و بین‌المللی مواجه شد.