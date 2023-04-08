۴۴۱ تن کالاهای اساسی تنظیم بازار در جهرم توزیع شد

حسن زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به توزیع کالاهای اساسی تنظیم بازار شامل گوشت منجمد، برنج و شکر در شهرستان جهرم گفت: توزیع کالاهای اساسی در این شهرستان که پیش از ایام نوروز آغاز شده در ایام ماه مبارک رمضان نیز ادامه دارد.

وی با اشاره به توزیع ۴۴۱ تن کالای تنظیم بازار در جهرم افزود: این کالاها شامل ۵۱ تن شکر مصرف خانوار و ۱۴ تن شکر صنف، ۱۱۹ تن مرغ منجمد، ۵۱ تن گوشت قرمز منجمد و ۱۳۶ تن برنج هندی و ۷۰ برنج تایلندی است.

به گفته مدیر جهاد کشاورزی جهرم، هر کیلوگرم برنج تایلندی با قیمت ۱۸ هزار تومان، هر کیلوگرم برنج هندی با قیمت ۳۵ هزار تومان، هر کیلوگرم گوشت منجمد گوساله از ۱۳۰ تا ۱۶۰ هزار تومان، شکر خانوار و صنف هر کیلوگرم ۲۰ هزار تومان و گوشت مرغ منجمد هر کیلوگرم ۴۴ هزار تومان در فروشگاه های منتخب عرضه می شود.

وی بیان کرد: توزیع این اقلام در فروشگاهای زنجیره ای افق کوروش و رفاه و توزیع مرغ منجمد وشکر دربرخی فروشگاه های عرضه مرغ شهرستان جهرم نیز انجام می شود.

زمانی تصریح کرد: نظارت بر عرضه کالاهای اساسی به صورت مستمر توسط بازرسین جهاد کشاورزی، بسیج اصناف، بازرس اتاق اصناف و اداره صمت به صورت روزانه انجام می شود.

این مقام مسئول با اذعان به اینکه شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه تقلب و گرانفروشی به مدیریت جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای نظارتی شهرستان مراجعه کنند.