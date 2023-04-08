لیلا امینی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه افزایش ابر از بعد از ظهر سهشنبه با ورود سامانه ناپایدار به استان پیشبینی میشود، اظهار داشت: بارشها از چهارشنبه آغاز میشود و تا روز پنجشنبه بتدریج بیشتر مناطق پنجشنبه استان را فرا میگیرد.
وی با بیان اینکه شدت بارشها در غرب استان اصفهان پیشبینی میشود، خاطرنشان کرد: احتمال بارشهای نقطهای و وقوع سیلاب محلی با توجه به همرفتی بودن ناپایداریها وجود دارد.
رئیس مرکز پیشبینی و مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه طی سه روز پیشرو جوی پایدار در سطح استان حاکم است، افزود: آسمان بیشتر مناطق استان طی این مدت صاف تا کمی ابری و پدیده غالب وزش باد خواهد بود که در مناطق شمالی استان وزش باد در ساعات بعد از ظهر شدت بیشتری دارد.
امینی با بیان اینکه شدت وزش باد در کلانشهر اصفهان طی ۲۴ ساعت اخیر به ۵۶ کیلومتر بر ساعت رسید، اضافه کرد: بیشترین شدت وزش باد طی روز گذشته از خوانسار با ۸۸ کیلومتر بر ساعت بوده است.
وی با بیان اینکه کمینه دمای استان طی ۲۴ ساعت آینده بین یک تا ۲ درجه سلسیوس افزایش مییابد، گفت: بیشینه دمای هوای کلانشهر اصفهان در گرمترین ساعات امروز به ۲۵ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۱۰ درجه سلسیوس بالای صفر میرسد.
امینی اضافه کرد: بوئین میاندشت با دمای یک درجه سلسیوس زیر صفر و خور و بیابانک و آران و بیدگل با دمای ۳۱ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب سردترین و گرمترین نقاط استان پیش بینی میشود.
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