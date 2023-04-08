معدوم سازی ۶ هزار کیلوگرم مواد غذایی غیر بهداشتی در جهرم و خفر

محمد جعفر محبی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: از تاریخ ۲۴ اسفند ماه سال گذشته تا ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۲، ۲ هزار و۷۲۴ بازدید توسط کارشناسان بهداشت محیط از مراکز تهیه و عرضه مواد غذایی و اماکن عمومی، بین راهی، اقامتی و… در شهرستان های جهرم و خفر صورت گرفته است.

وی گفت: در بازرسی های انجام گرفته ۹۸ نمونه مواد غذایی مورد بررسی قرار گرفت که موجب کشف و معدوم سازی ۶ هزار و۱۵۰ کیلو گرم مواد غذایی غیر بهداشتی در این دو شهرستان شد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جهرم افزود: در بازرسی های انجام شده از اصناف شهرستان های جهرم و خفر، برای ۴۴۱ واحد صنفی به دلیل عدم رعایت اصول بهداشتی، اخطاریه بهداشتی صادر شد که ۲۹ واحد صنفی به دلیل عدم اصلاح موازین بهداشتی و بی توجهی به اخطاریه ها پلمب و تعطیل شدند.

وی گفت: تمام بازرسی ها بصورت شبانه روزی توسط کارشناسان بهداشت محیط و حرفه ای دانشگاه صورت گرفته که هدف اصلی آن ایجاد اطمینان در بهداشت عمومی شهرستان و برقراری آرامش برای مردم بوده است.

محبی با اشاره به ۱۳۸ مورد بازدید از تاسیسات آبرسانی شهری و روستایی گفت: ۱۲۳ نمونه آب برای سنجش سلامت انجام گرفته و تعداد کلرسنجی آب آشامیدنی هزار و ۲۴۹ مورد بوده است.

وی با اشاره به پلمب ۲۹ واحد صنفی در تعطیلات نوروز امسال گفت: رعایت بهداشت فردی، بهسازی و شرایط اصولی ساختمان، ابزار و تجهیزات و… از موارد مهمی است که در بهداشت کاری اصناف به آن توجه می‌شود.

به گفته محبی در تعطیلات نوروزی سال جدید، عدم رعایت بهداشت فردی مانند استفاده از ماسک، دستکش و لباس کار مناسب از بیشترین علت پلمب اصناف بوده است. همچنین آرایشگاه‌ها، نانوایی‌ها، رستوران‌ها، کافه‌ها، بیرون برها و… از اصنافی هستند که رعایت بهداشت فردی در آنها بسیار حائز اهمیت است.

وی با اشاره به رسیدگی ۴۹ مورد شکایات بهداشتی در این بازه زمانی گفت: عدم رعایت بهداشت فردی در برخی اصناف از بیشترین تماس‌های مردمی بوده است. شهروندان می‌توانند هر گونه تخلف بهداشتی را به سامانه شکایات تلفنی ۱۹۰ اعلام کنند.

