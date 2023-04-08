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۱۹ فروردین ۱۴۰۲، ۱۴:۵۲

جوانبخت خبر داد

کشف فرار مالیاتی در مشهد با رازگشایی از درآمد ۱۶ هزار میلیاردی

کشف فرار مالیاتی در مشهد با رازگشایی از درآمد ۱۶ هزار میلیاردی

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خراسان رضوی از کشف فرار مالیاتی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه حسین جوانبخت، رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خراسان رضوی از کشف فرار مالیاتی در این استان خبر داد و گفت: با توجه به گزارش اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی مبنی بر کتمان درآمد حقیقی و فرار مالیاتی توسط فردی معلوم، مراتب در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم اقتصادی این پلیس قرار گرفت.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خراسان رضوی افزود: در تحقیقات به عمل آمده مشخص شد برابر اعلام کارشناسان مربوطه با توجه به درآمد حقیقی فرد متهم به میزان بیش از ۱۶ هزار میلیارد ریال بوده است که در این زمینه پس از تشکیل پرونده قضائی متهم به پلیس امنیت اقتصادی استان خراسان رضوی دلالت و به بزه انتسابی خود اعتراف و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

جوانبخت در خاتمه از همه هموطنان عزیز درخواست کرد: در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت اقتصادی خارج از چهارچوب قانون مراتب را در اسرع وقت به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 5749598

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