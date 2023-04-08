۱.۳ میلیون تردد در مبادی ورودی استان سمنان ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، احسان منصور کیایی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی اداره کل راهداری استان سمنان با اشاره به آمار نوروزی تردد در محورهای مواصلاتی استان بیان کرد: همزمان با اتمام طرح نوروزی ۱۴۰۲ یک میلیون و ۳۴۰ هزار تردد در مبادی ورودی استان سمنان ثبت شد.

وی با بیان اینکه با استفاده از ۶۶ سامانه فعال ثبت تخلفات عبور و مرور نزدیک به ۳۶۰ هزار تخلف سرعت در محورهای برون شهری استان ثبت شده است، افزود: محور گرمسار- آرادان و بالعکس بیشترین تردد در طرح نوروزی به خود اختصاص داد.

کاهش سرعت و نقش آن در کم شدن تصادفات

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سمنان ادامه داد: مبادی ورودی استان همزمان با بیست و هشتم اسفند ماه ۱۴۰۱ پرترافیک‌ترین روز در طرح نوروزی ۱۴۰۲ بوده و بیشترین سهم تردد پلاک‌های ثبت‌شده در محورهای مواصلاتی استان، به ترتیب مربوط به خودروهای با پلاک استان‌های تهران، سمنان و خراسان رضوی است.

منصورکیایی متوسط تردد روزانه در مبادی ورودی استان سمنان را ۶۳ هزار و ۵۰۰ تردد دانست و یادآور شد: بر اساس اطلاعات آماری دستگاه‌های تردد شمار و با توجه افزایش سفرها در این ایام، سهم خودروهای سنگین از این حجم تردد بیش از ۱۲ درصد بوده است.

وی با بیان اینکه رانندگی در سرعت بالا احتمال وقوع تصادف و نیز شدت آن را افزایش می‌دهد، گفت: این در حالی است که با کاهش سرعت امکان کنترل وسیله نقلیه نیز راحت‌تر بوده و علاوه بر آن در صورت وقوع هر نوع تصادفی ضربه ناشی از برخورد نیز کمتر خواهد شد.