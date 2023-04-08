سرپرست مرکز اورژانس تهران معارفه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این مراسم صالح طبری با قدردانی از همکاران در طول این ایام گفت: تمام تلاش خود را برای بهبود شرایط همکاران انجام دادم و اگر اقدامی مثبتی صورت گرفت، همکارانم انجام دادند و اگر نقصی وجود داشت به عهده اینجانب بود.
وی تصریح کرد: در مدت خدمت رسانی تلاش خود را جهت تقویت روحیه و ایجاد فضای با نشاط و شاداب برای همکاران انجام دادم.
صالح طبری با اشاره به کاهش ۷۰ درصدی تعداد پشت خطیهای مرکز ارتباطات ۱۱۵ افزود: در اینمدت همکاران ۱۵ شیفت را جهت کارآمدی بیشتر به ۱۰ شیفت کاهش دادیم و موتورلانس ها را جهت خدمت رسانی مؤثر به شهروندان از ۸ صبح تا ۱۲ شب فعال کردیم. وی در پایان از همه همکاران جهت همکاری در این مدت تشکر کرد.
محمد اسماعیل توکلی در ادامه این جلسه ضمن تشکر و قدردانی از زحمات صالح طبری، گفت: بنده در این سالهای خدمت در اورژانس تهران همواره به عنوان نیروی عملیاتی خدمت کرده ام و اکنون هم به نمایندگی از همکاران عملیاتی در این جایگاه قرار گرفته ام.
وی تاکید کرد: اورژانس تهران را شخص بنده مدیریت نمیکند بلکه تیمی از همکاران نخبه اورژانس تهران را اداره خواهند کرد.
در ادامه مراسم تکریم و معارفه رئیس اورژانس تهران، علی نصیری رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، گفت: بنده در این ۲۸ سال که از نزدیک با اورژانس همکاری میکنم شاهد روند رو به رشد آن بوده ام.
وی از صالح طبری به عنوان مدیر جهادی یاد کرد و گفت: ایشان بیشتر ویژگیهای یک مدیر خوب از دیدگاه رهبری را داشتند.
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت برای آقای توکلی آرزوی موفقیت میکنم و انتخاب ایشان که از جنس نیروهای عملیاتی هستند را برای اورژانس تهران را به فال نیک میگیرم.
در ادامه، جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: هر گامی برداشته میشود باید در راه رضایت خدا باشد و در این مدت مسئولیت خود باید به مردم خدمت کنیم.
وی تصریح کرد: شناخت کامل آقای توکلی از حوزه عملیات میتواند در راه پیشبرد اورژانس نقش مؤثر و خوبی داشته باشد.
میعادفر با تاکید بر لزوم مشورت و مشاوره ادامه داد: هیچ نگرانی نباید از انتقادات داشته باشیم و در بازرسیها و نظارتها باید اقدام مؤثر صورت بگیرد نه اینکه صرفاً بازرسی صورت بگیرد.
وی، صالح طبری را از مدیران شایسته اورژانس دانست و افزود: از تجربیات ایشان در اورژانس مازندران استفاده خواهد شد.
رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: باید از تمام ظرفیتها و تلاش خود جهت گسترش اورژانس استفاده کنیم.
میعادفر یادآوری کرد: از همه همکاران در اورژانس کشور درخواست میکنم تمام تلاش خود را جهت رضایت مردم انجام دهند.
محمد اسماعیل توکلی سرپرست مرکز اورژانس تهران متولد ۱۳۶۳ در قائمشهر، سابقه ۱۸ سال حضور در اورژانس را دارد.
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