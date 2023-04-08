کلاهبرداری ۵ میلیاردی با استفاده از رسیدهای جعلی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا پایتخت از دستگیری یک کلاهبردار اینترنتی که با نرم‌افزار رسیدساز جعلی اقدام به کلاهبرداری از تعدادی از شهروندان کرده بود خبر داد و گفت: یکی از شهروندان به پلیس فتا تهران بزرگ مراجعه و مدعی شد قصد فروش کنسول بازی خود در سایت‌های خرید و فروش کالاهای دست دوم را داشته که مورد کلاهبرداری قرار گرفته است.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ خاطرنشان کرد: شاکی در ادامه گفت پلی استیشن ۵ خود را با قیمت ۳۵ میلیون تومان آگهی کردم و پس از دقایقی فردی خوش صحبت با بنده تماس گرفت و پس از توافق ابتدایی و اخذ آدرس به درب منزل ما مراجعه کرد و پس از توافق نهایی شماره کارت بانکی ام را گرفت و با اعلام مشخصات بنده و نشان دادن رسید پرداخت مبلغ مورد نظر در تلفن همراهش دستگاه بنده را با خود برد و بعد از بررسی حساب بانکی متوجه کلاهبرداری شدم.

وی افزود: تعداد دیگری از شهروندان نیز در خصوص سرقت کنسول های بازی به این پلیس مراجعه کردند و با شرح شکایتشان مشخص شد متهم همه این افراد مشترک است و تمام شکات این پرونده بدون اطمینان پیدا کردن از واریز وجه به حساب خود و صرفاً با مشاهده مشخصات خود در صفحه نمایشگر تلفن همراه متهم و نرم افزار رسیدساز جعلی اقدام به تحویل کالا به مجرم شده اند که در نهایت به کلاهبرداری ختم شده است.

معظمی گودرزی بیان کرد: کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ اقدامات تخصصی خود را آغاز کردند و پس از تحقیقات گسترده و همه جانبه ردپای مجرم را در فضای مجازی شناسایی کردند و پس از تشریفات قضایی این شیاد را در حالی که مشغول کلاهبرداری از یکی دیگر از شهروندان بود دستگیر و به پلیس فتا منتقل شد.

وی خاطرنشان کرد: مجرم پس از حضور در پلیس فتا پایتخت و مواجهه با شکات پرونده به جرم خود اقرار کرد و اظهار داشت پس از جلب اعتماد فروشنده و وارد کردن شماره کارت اعلامی در یک نرم افزار همراه بانک اصلی مشخصات شاکی را به دست می آوردم و با ورود به اپلیکیشن رسیدساز جعلی و وارد کردن اطلاعات وی یک رسید جعلی واریز به فروشندگان نشان می‌دادم و با بهانه هایی مثل اختلال در سامانه های پیامکی بانک‌ها با تحویل کالا به سرعت از محل خارج می شدم.

معظمی گودرزی با اشاره به اینکه متهم این پرونده در مجموع حدود پنج میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بود توصیه کرد: لازم است افراد در زمان معامله ابتدا با بررسی حساب بانکی خود از واریز پول به حساب خود اطمینان حاصل کرده و سپس کالا را تحویل خریدار بدهند و در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی مراتب را از طریق مرکز فوریتهای سایبری باشماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا به آدرس www.Cyberpolice.ir گزارش کنند.