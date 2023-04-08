غربالگری شنوایی ۹۳ درصد از موالید طی سال گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، افروز صفاریفرد معاون پیشگیری از معلولیتهای مرکز پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور گفت: برای امسال سامانه هوشمندی را راه اندازی میکنیم که عموم مردم به آن دسترسی داشته باشند و با ورود به سامانه بتوانند بر اساس شرایط سنی و تأهل فرمهای مربوطه را تکمیل کنند.
وی افزود: این یک سامانه هوشمند است که نزدیکترین مرکز مشاوره ژنتیک را به افراد نیازمند به مشاوره ژنتیک، معرفی میکند تا از معلولیتهای مادرزادی و ژنتیکی جلوگیری شود.
معاون پیشگیری از معلولیتهای مرکز پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی از اجرای برنامه مطالعاتی و رصد آسیبها و نقصها و اختلالات ژنتیکی در ۱۹ استان کشور خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۲ گزارش مفصل و تحقیقاتی تهیه خواهیم کرد که قابل تسری به کل کشور باشد و بتوانیم شایعترین اختلالات را شناسایی و برای آن برنامه ریزی کنیم.
صفاری فرد به برنامههای آموزشی سازمان بهزیستی در گروه پیشگیری ارتقایی اشاره و عنوان کرد: بحث آموزش پیشگیری از معلولیتها به دانش آموزان و افراد تحت پوشش سازمان و همچنین پیشگیری از معلولیتهای دوران سالمندی از مهمترین برنامههای آموزشی سازمان بهزیستی در سال ۱۴۰۲ هستند.
این مقام مسئول با اشاره به فعالیت ۲۵۶ مرکز مشاوره ژنتیک در سطح کشور گفت: ما در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۴۲ هزار مورد مشاوره ژنتیک انجام دادیم و علاوه بر مشاورهها، درصد قابل توجه از هزینه آزمایشات ژنتیک را به افراد پرداخت میکنیم.
وی از غربالگری بینایی ۸۵ درصد از کودکان ۳ تا ۶ سال در سال گذشته خبر داد و یادآور شد: برنامه غربالگری تنبلی چشم حدود ۲۶ سال است که در سازمان بهزیستی انجام میشود و سازمان با شناسایی اختلالات بینایی و با درمان به موقع از معلولیت ناشی از این اختلالات پیشگیری میکند.
صفاری فرد، برنامه غربالگری اختلالات شنوایی نوزادان را نیز از دیگر برنامههای موفق سازمان عنوان کرد و افزود: ما سال گذشته حدود ۹۳ درصد از موالید زنده کشور را غربالگری شنوایی کردیم و با مداخلات بهنگام توانستیم از معلولیتهای گفتاری و اختلالات ارتباطی جلوگیری کنیم.
معاون پیشگیری از معلولیتهای مرکز پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی در رادیو گفتگو عنوان کرد: برنامه غربالگری اختلالات شناختی در سالمندان برنامه دیگری است که از انتهای سال گذشته به صورت پایلوت در استان یزد و قزوین شروع شد و در سال جدید هم به صورت رایگان ادامه پیدا میکند.
نظر شما