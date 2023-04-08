ترکیه روند قانونی پروژه هاب گازی با روسیه را آغاز کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزیر انرژی ترکیه از آغاز روند مربوط به اصلاحات قانونی مربوط به پروژه هاب گازی با روسیه خبر داد.

«فاتح دونمز» وزیر انرژی ترکیه روز شنبه اعلام کرد که ترکیه روند ارائه اصلاحات قانونی مربوط به پروژه هاب گازی پیشنهاد شده از سوی روسیه را آغاز کرده است.

وزیر انرژی ترکیه افزود که انتظار می‌رود این اصلاحات به تائید «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه برسد.

این مقام دولت ترکیه یادآور شد که آنکارا این فرصت را در اختیار دارد که به مرکز مهم تجارت گاز به کشورهای اروپای شرقی تبدیل شود.

دونمز افزود: در این راستا اقداماتی را صورت داده‌ایم. زمانی که رئیس جمهور اصلاحات در لایحه مصوب مجلس را تایید کند، اقدامات قانونی جدید در پیش گرفته می‌شود.

وزیر انرژی ترکیه یادآور شد که ظرفیت وارداتی گاز طبیعی در این کشور تا ۱۰۰ میلیارد متر مکعب است که ۶۰ درصد آن صرف داخل می‌شود و ۴۰ درصد قابل فروش به کشورهای همسایه است.

دونمز در عین حال تاکید کرد که روسیه حدود یک سوم تقاضای ترکیه برای گاز طبیعی را تامین می‌کند.