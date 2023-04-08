تداوم تورم بالا در قلب اروپا/قیمت پیاز در بلژیک ۵۰ درصد بالا رفت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، نتایج یک تحقیق که از سوی مؤسسه تست آچتز انجام شده حاکی از آن است که تورم قیمت مصرف کننده در بلژیک در ماه مارس ۲۰.۶ درصد بوده که اصلی ترین دلیل بالا رفتن تورم در این کشور اروپایی افزایش قیمت حامل‌های انرژی بوده است.

این مؤسسه طی بیانیه‌ای اعلام کرده که تحقیق مذکور بر اساس قیمت ۳ هزار کالای اصلی موجود در فروشگاه‌ها انجام شده و نشان می‌دهد که یک خانواده دو نفره باید ۵۷۰ دلار در ماه برای تأمین نیازهای خود از فروشگاه‌ها خرید کنند که نسبت به سال گذشته حدود ۱۰۰ دلار افزایش یافته است.

این تحقیق همچنین نشان می‌دهد که ماه گذشته میلادی نرخ تورم در بلژیک به بالاترین میزان خود رسیده و میزان تولید محصولات کشاورزی و سیفی جات در این کشور در فصل زمستان هم به خاطر افزایش قیمت گاز پایین آمده است.

تست آچتز می‌گوید: به خاطر اینکه قیمت گاز افزایش یافته بود، تولید از صرفه اقتصادی خارج شده و به همین خاطر عرضه کم شده و درنهایت شاهد بالا رفتن قیمت کالاها در فروشگاه‌ها بودیم به گونه‌ای که قیمت سبزی و صیفی جات در فروشگاه‌های بلژیک در ماه مارس ۳۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته بالا رفته است. قیمت پیاز ۵۰ درصد و قیمت خیار بیش از ۵۱ درصد در فروشگاه‌های بلژیک نسبت به سال گذشته بالا رفته است.