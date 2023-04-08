مراسم احیا ویژه ناشنوایان در رواق حضرت زهرا (س) حرم مطهر رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی پایاب اظهار کرد: محافل ویژه شب‌های قدر برای زائران ناشنوا، از ساعت ۲۱:۴۵ در رواق حضرت زهرا (س) بارگاه منور رضوی برپا می‌شود و برنامه‌های متعدد فرهنگی، مذهبی و معرفتی ویژه‌ای برای جامعه ناشنوایان تدارک دیده شده تا این زائران خاص امام رئوف هم از برکات این شب‌های عزیز بهره‌مند شوند.

حضور سخنرانان و مداحان برجسته کشور

مدیر پایگاه‌های تبلیغی و معرفتی حرم مطهر رضوی به جزئیات این سه محفل احیای شب قدر هم اشاره کرد که طبق آن، مراسم احیا شب نوزدهم ماه مبارک رمضان ویژه ناشنوایان، با قرائت کلام الله مجید و زمزمه فرازهای دعای جوشن کبیر توسط سید علی اکبر عبدالقادری آغاز خواهد شد و در ادامه پس از مداحی حاج احمد واعظی، مراسم قرآن به سر، توسط حجت الاسلام و المسلمین عبدالکریم عابدینی اجرا می‌شود.

وی افزود: در شب احیای بیست‌ویکم نیز، کاظم ضمیرخورسندی ذاکر محفل خواهد بود و حاج محمود کریمی نیز همراه با این زائران، دعای جوشن کبیر را قرائت خواهد کرد. همچنین حجت الاسلام و المسلمین احمد مروی تولیت آستان قدس رضوی در این مراسم، به ایراد سخنرانی و اجرای مراسم قرآن‌به سر می‌پردازد.

پایاب گفت: در شب بیست و سوم ماه مبارک نیز، سید علی اکبر عبدالقادری و کاظم ضمیرخورسندی دعای پرفیض جوشن کبیر را زمزمه می‌کنند و پس از مداحی حاج امیر عارف، مراسم قرآن‌به‌سر با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مسعود عالی برگزار می‌شود.