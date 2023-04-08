به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، امیرخان متقی، وزیر خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان امروز شنبه در اظهاراتی آمریکا را متهم کرد که توافقنامه دوحه و رهبران سیاسی دولت گذشته افغانستان را به دلیل نداشتن دیدگاه واحد برای مذاکره نقض کرده است.

وزیر خارجه طالبان در این خصوص ادامه داد: مذاکرات بین‌ الافغانی شروع شد و ادامه پیدا کرد؛ اما طرف مقابل در میز مذاکرات نظر، فکر و دستور کار واحد نداشتند. ماه‌ ها مذاکرات پراکنده ادامه یافت؛ اما پیشرفتی صورت نگرفت.

امیرخان متقی همچنین در ادامه افزود که آمریکا به مداخلاتش در امور داخلی کشور افغانستان ادامه داده و این موضوع آشکارا نقض توافقنامه دوحه به شمار می آید.

دولت ترامپ که در سال منتهی به انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ به دنبال ثبت نمره‌ ای قابل قبول برای خود در حوزه سیاست خارجی بود؛ پس از ناکام ماندن در مقابل کشورهایی همچون ایران و کره شمالی، به فکر افغانستان افتاد و از همین رو تلاش کرد در حرکتی نمایشی و امضای توافق با طالبان بحران افغانستان را تمام شده معرفی کند.

در واقع دولت وقت ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان افغانستان در ۲۹ فوریه ۲۰۲۰ میلادی (دهم اسفند ماه ۱۳۹۸) پس از برگزاری ۹ دور مذاکره توافقنامه‌ ای را امضا کردند که بر حسب ظاهر نخستین گام برای پایان دادن به جنگی ۲۰ ساله با دست کم ۱۵۷ هزار کشته و تحمیل هزینه‌ ای بالغ بر ۲ هزار میلیارد دلار بر دولت ایالات متحده به شمار می‌ رفت.

آتش بس یا کاهش موقت خشونت‌ها؛ خروج نیروهای نظامی خارجی از خاک افغانستان؛ آغاز گفتگوهای بین‌ الافغانی و در آخر، تضمین عدم تبدیل شدن افغانستان به پناهگاهی امن برای گروه‌ های تروریستی، ۴ محور اصلی این توافقنامه را تشکیل می‌ دادند؛ اما بر اساس اعلام طالبان، آمریکا تا کنون باره مفاد این توافقنامه را نقض کرده است.