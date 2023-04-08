آمریکا: روسیه پشت درز اطلاعات محرمانه ارتش است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آمریکا برای رسوایی درز اطلاعات محرمانه این کشور، انگشت اتهام را به سوی روسیه گرفت.

سه مقام آمریکایی روز جمعه اعلام کردند که روسیه یا عناصر حامی این کشور احتمالاً در پس افشای چندین سند محرمانه ارتش آمریکا هستند که به تازگی به رسانه‌های اجتماعی درز پیدا کرده است.

این مقامات آمریکایی، با توجه به حساسیت موضوع به شرط ناشناس ماندن، اعلام کردند که به نظر می رسد برخی از این اسناد برای کاهش تعداد تلفات نیروهای روسی در جنگ اوکراین دستکاری شده‌اند.

مقامات آمریکایی از بحث در مورد جزییات این اسناد خودداری کردند.

گفته می‌شود بیش از ۱۰۰ فقره سند طبقه‌بندی‌شده به اینترنت درز کرده و به گفته یک مقام ارشد اطلاعاتی آمریکا، بخشی از توافقی است که «کابوسی برای پنج چشم» خوانده می‌شود؛ این توافق با هدف اشتراک اطلاعات بین آمریکا، انگلیس، استرالیا، نیوزیلند و کانادا منعقد شده است. اسناد مذکور جنگ اوکراین، شرایط چین، تروریسم و خاورمیانه را پوشش می‌دهد.

نخستین سری این اسناد اوایل مارس در پلتفرم «دیسکورد» منتشر شد. سری دوم اسناد حاوی تصاویر و نمودارهای اسلحه‌های ارسالی به اوکراین و همچنین برآورد تعداد نیروها و قوای گردان‌های کی‌یف است. دومین سری اسناد طبقه‌بندی‌شده نهادهای اطلاعاتی آمریکا مرتبط با ارزیابی‌های این کشور از جنگ در اوکراین، چین، تروریسم و خاورمیانه و همچنین برنامه هسته‌ای ایران به فضای مجازی درز کرده و برخی منابع آن را به روسیه منسوب کرده‌اند.