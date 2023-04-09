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۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۱۰:۰۲

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی:

شعار سال نشان دهنده اهمیت کار و کارگر است

شعار سال نشان دهنده اهمیت کار و کارگر است

تبریز- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی گفت: شعار سال نشان دهنده اهمیت کار و کارگر و تولید و بهره وری در جامعه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فتحی در نشست تخصصی با کارفرمایان با اشاره به اینکه سال ۱۴۰۲ از سوی رهبر معظم انقلاب به نام سال «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری شده است، اظهار کرد: کارفرمایان به عنوان پیشگامان اقتصادی و کارگران به عنوان بازوان اصلی تولید، نقش مهمی در تحقق شعار سال دارند و شکوفایی اقتصادی و آرامش موجود در استان در زمینه کارگری و کارفرمایی و حوزه صنعت، نتیجه بهره مندی از ظرفیت‌های استان است.

وی افزود: کارفرمایان با حمایت از کارگران در عرصه تولید و بهره وری زمینه را برای بهبود وضعیت اقتصادی فراهم کرده اند و اقدامات خوبی در زمینه معیشت کارگران اتفاق افتاده است و تداوم آن به بهبود معیشت کارگران خواهد انجامید.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه کارگران، عامل اصلی حرکت جامعه به سوی تولید و رشد هستند، گفت: حمایت از این قشر به طور قطع به افزایش تولید و مهار تورم منجر می‌شود و زمینه عملی برای تحقق شعار سال است و در واقع نامگذاری امسال نشان از نقش و جایگاه کار و کارگر در امر تولید و بهره وری در جامعه دارد.

فتحی همچنین به برنامه‌های بزرگداشت هفته کارگر اشاره و اظهار کرد؛ با همکاری و همراهی نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، انجمن اسلامی و سازمان بسیج کارگری و کارمندی، برنامه‌های متنوعی را در بخش‌های مختلف برگزار خواهیم کرد.

وی گفت: بر اساس دستورالعمل اجرایی ارسالی از معاونت اجتماعی و فرهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کمیته‌های پنجگانه به ترتیب کمیته هماهنگی و اجرایی، کمیته ورزشی، کمیته فرهنگی، کمیته تبلیغات و رسانه تشکیل و برنامه ریزی های لازم انجام شده است.

رئیس کمیته اجرایی ستاد بزرگداشت هفته کارگر آذربایجان شرقی نیز با اشاره به اینکه کارگران عامل پیشرفت و رشد توسعه کشور هستند، افزود: کارگران با تعهد و مسئولیت پذیری بالا برای اعتلای کشور تلاش می‌کنند و لازم است بیش از پیش به مطالبات و مشکلات رسیدگی شود.

کریم صادقزاده تبریزی گفت: تلاش کارگران موجب شکوفایی کشور و توسعه اقتصادی می‌شود از این رو باید حقوق حقه کارگران و تأمین معیشت آنان مورد توجه جدی قرار گیرد.

کد مطلب 5749837

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