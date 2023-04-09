شعار سال نشان دهنده اهمیت کار و کارگر است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فتحی در نشست تخصصی با کارفرمایان با اشاره به اینکه سال ۱۴۰۲ از سوی رهبر معظم انقلاب به نام سال «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری شده است، اظهار کرد: کارفرمایان به عنوان پیشگامان اقتصادی و کارگران به عنوان بازوان اصلی تولید، نقش مهمی در تحقق شعار سال دارند و شکوفایی اقتصادی و آرامش موجود در استان در زمینه کارگری و کارفرمایی و حوزه صنعت، نتیجه بهره مندی از ظرفیت‌های استان است.

وی افزود: کارفرمایان با حمایت از کارگران در عرصه تولید و بهره وری زمینه را برای بهبود وضعیت اقتصادی فراهم کرده اند و اقدامات خوبی در زمینه معیشت کارگران اتفاق افتاده است و تداوم آن به بهبود معیشت کارگران خواهد انجامید.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه کارگران، عامل اصلی حرکت جامعه به سوی تولید و رشد هستند، گفت: حمایت از این قشر به طور قطع به افزایش تولید و مهار تورم منجر می‌شود و زمینه عملی برای تحقق شعار سال است و در واقع نامگذاری امسال نشان از نقش و جایگاه کار و کارگر در امر تولید و بهره وری در جامعه دارد.

فتحی همچنین به برنامه‌های بزرگداشت هفته کارگر اشاره و اظهار کرد؛ با همکاری و همراهی نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، انجمن اسلامی و سازمان بسیج کارگری و کارمندی، برنامه‌های متنوعی را در بخش‌های مختلف برگزار خواهیم کرد.

وی گفت: بر اساس دستورالعمل اجرایی ارسالی از معاونت اجتماعی و فرهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کمیته‌های پنجگانه به ترتیب کمیته هماهنگی و اجرایی، کمیته ورزشی، کمیته فرهنگی، کمیته تبلیغات و رسانه تشکیل و برنامه ریزی های لازم انجام شده است.

رئیس کمیته اجرایی ستاد بزرگداشت هفته کارگر آذربایجان شرقی نیز با اشاره به اینکه کارگران عامل پیشرفت و رشد توسعه کشور هستند، افزود: کارگران با تعهد و مسئولیت پذیری بالا برای اعتلای کشور تلاش می‌کنند و لازم است بیش از پیش به مطالبات و مشکلات رسیدگی شود.

کریم صادقزاده تبریزی گفت: تلاش کارگران موجب شکوفایی کشور و توسعه اقتصادی می‌شود از این رو باید حقوق حقه کارگران و تأمین معیشت آنان مورد توجه جدی قرار گیرد.